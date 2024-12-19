美研究：塑膠製品中414種化學物質與乳癌有關 專家籲「最好少用」

外國最新研究發現，日常塑膠製品中常用的400多種化學物質與乳癌有關，這些化學物質可能是導致年輕女性癌症發生率不斷升高的因素！

在香港，乳癌是發病率第一的女性癌症，每年有約700名婦女死於乳癌，相當於每天有2名婦女因乳癌離世。而外國最新研究發現，日常塑膠製品中常用的400多種化學物質與乳癌有關，這些化學物質可能是導致年輕女性癌症發生率不斷升高的因素！

塑膠製品藏乳癌危機！專家：國際間應加強監管

我們的生活中充斥著各式各樣的塑膠製品，從家居用品、食品包裝、電子配件等，都可見塑膠的蹤影。先前美國一項研究發現，有超過900種商業用途的化學物質可能導致乳癌，而這項發表於期刊《環境科學與技術通訊》(Environmental Science and Technology Letters)的最新研究，進一步將前述900種化學物質與塑膠製品化學物質資料庫交叉比對，共有414種化學物質匹配。這項發現意味著塑膠製品中的多種化學物質皆與乳癌的發生有關！

這些化學物質包括：俗稱塑化劑的鄰苯二甲酸酯類、全氟及多氟烷基物質(PFAS)、芳香胺等。研究團隊指出，在動物試驗中，這414種化學物質會導致形成乳房腫瘤、促進雌二醇和黃體素的合成等，而這些都是可能導致乳癌的風險因素。

根據《衛報》報道，研究人員之一、美國研究機構Silent Spring Institute研究主任Ruthann Rudel表示，國際間應加強對塑膠製品當中化學物質的監管，也呼籲女性採取保護自己的措施，例如避免使用塑膠製的廚房用品和食品包裝，「人們不必了解每種化學物質，但可以嘗試減少使用塑膠，對地球和自己都有好處。」