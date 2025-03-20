老人家聽唔清恐增跌倒風險？後果可大可小！ 耳鼻喉科醫生教你30秒自測+必學防跌攻略

「年紀大，機器壞」隨著年齡增長身體部分機能大不如前，當中包括耳功能。根據世界衛生組織（WHO）2017年報告*，約每三位老年人中就有一位會因多重因素面臨聽損問題。聽損不但無法正常聆聽、會以較大音量說話等影響社交外，2015年美國一項研究更指出輕度聽損者的跌倒風險，是耳力正常者的3倍，而每增加10分貝聽損，就會增加1.4倍跌倒風險，一旦跌倒後果可大可小，嚴重者更會構成撞頭意外。

耳鼻喉科醫生教 30 秒自測耳健康風險

如果懷疑自己或家中長者耳力是否出現問題，耳鼻喉科醫生郭威廷建議大家不妨花30秒時間在家進行簡單的耳力測試。首先將雙手懸空放在兩耳旁約5cm的距離，再輕輕搓動手指，如果聽不見或很細聲即代表聽覺很有可能出現問題。