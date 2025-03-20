老人家聽唔清恐增跌倒風險？後果可大可小！ 耳鼻喉科醫生教你30秒自測+必學防跌攻略

「年紀大，機器壞」隨著年齡增長身體部分機能大不如前，當中包括耳功能。根據世界衛生組織（WHO）2017年報告*，約每三位老年人中就有一位會因多重因素面臨聽損問題。聽損不但無法正常聆聽、會以較大音量說話等影響社交外，2015年美國一項研究更指出輕度聽損者的跌倒風險，是耳力正常者的3倍，而每增加10分貝聽損，就會增加1.4倍跌倒風險，一旦跌倒後果可大可小，嚴重者更會構成撞頭意外。
耳鼻喉科醫生教30秒自測耳健康風險
如果懷疑自己或家中長者耳力是否出現問題，耳鼻喉科醫生郭威廷建議大家不妨花30秒時間在家進行簡單的耳力測試。首先將雙手懸空放在兩耳旁約5cm的距離，再輕輕搓動手指，如果聽不見或很細聲即代表聽覺很有可能出現問題。
中醫︰「腎開竅於耳」 一切源於腎氣虛
在中醫角度而言，耳部問題大多與腎氣有關，正所謂「腎開竅於耳」腎氣的強弱與聽覺有密切關係。中醫認為「腎」為先天之本， 人體的氣血及營養能否依經絡到達耳部，是基於腎臟的強弱，只有腎氣足，身體自然強壯活力充沛；反之腎氣不足，就會出現耳暈、暈眩嘔吐的感覺，嚴重者甚至會影響耳健康。因此，只有滋陰補腎、「保腎助耳」才可以紓緩耳暈、體虛徵狀。
耳鼻喉科醫生推薦滋寶奇珍 改善耳健康
郭威廷醫生推薦有需要人士可以服用維特健靈「滋寶奇珍」，針對耳暈、體虛問題，「滋寶奇珍」特別由古代御用秘方特配而成，蘊含人參、鹿茸、鹿角膠、杜仲、靈芝等20種珍貴典藏中藥。從根源調理身體，幫助身體大保腎氣、滋陰補氣血，延年益壽，使營養能夠輸送到頭部及耳朵，滋養耳朵，促進血氣循環，從根源改善耳脈失養、紓緩頭暈耳暈、耳力下降等耳健康問題。維特健靈「滋寶奇珍」獲超過9成用家認同4星期改善耳健康問題**，超過9成用家認同1個月改善聽敏度***。
*世界衛生組織《Prevention of deafness and hearing loss》（WHO 2017)
**2023年滋寶奇珍問卷調查受訪人數143位。耳健康問題包括耳暈、耳朵不適等。
***根據香港醫護學會47位受訪用家之產品意見調查