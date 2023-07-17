老公說話聽不見 中年婦求醫發現4公分大聽神經瘤

平時也要注意「危險耳鳴」，包括「單側耳鳴」及「搏動性耳鳴」，後者聽起來會像是流水聲、咻咻聲或呼呼聲，多半與腦部、頸部的動靜脈血管異常有關，例如血管硬化、狹窄、阻塞或畸形等，因伴隨著心跳的頻率，所以稱為「搏動性」。

64歲陳姓婦人公職退休後便與丈夫賦閒在家，但近年來她經常飽受左邊單側耳鳴所苦，且老公常抱怨「我講話你都沒在聽」，直到至醫院安排進一步詳細檢查，才赫然發現左側的小腦橋腦角長出一顆4公分大的聽神經瘤，緊急轉由神經外科團隊手術切除。

單側耳鳴、聽力衰退 「聽神經瘤」 95% 是良性

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師施亮均指出，聽神經瘤主要長在「小腦橋腦角」(小腦和橋腦所形成的三角地帶)，幾乎95%是良性腫瘤，且生長非常緩慢，臨床病例也不多，約只有十萬分之一，由於小腦負責維持平衡和動作協調，橋腦則是與呼吸調節、睡眠周期等重要功能有關，因此若是聽神經瘤不斷長大，壓迫周圍組織，受損症狀會愈來愈明顯，進而嚴重影響生活品質。