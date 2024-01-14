老婦退化性膝關節炎藥物治療無效 「新機械臂手術」不用拄拐杖走路

67歲陳女士退休護士，從事醫療服務幾十年。在各醫院骨科求診，知道是罹患退化性膝關節炎。雖曾接受玻尿酸注射、類固醇止痛針劑治療，仍無法完全改善。現在即使拄著拐杖走路，也不能遠距離步行，甚至無法順利上下樓梯。雙腳關節軟骨磨損十分嚴重，骨刺生長明顯。

退化性膝關節炎 女比男更易罹患 台中慈濟醫院微創脊椎關節中心謝尚霖醫生說明，退化性膝關節炎是常見的關節疾病，好發45歲以上族群，女性則比男性容易罹患。主要症狀為膝關節疼痛、僵硬、變形，嚴重時甚至影響日常生活。退化性膝關節炎治療方式包括藥物、復健、手術等治療方式。藥物治療主要以消炎止痛藥、止痛藥、類固醇等藥物為主，復健治療則可以幫助強化肌肉力量、改善關節活動度。

吃藥無法緩解 新式機械臂全人工膝關節置換改善 陳女士表示，剛開始膝蓋不舒服，吃藥即可緩解疼痛，但逐漸隨著痛感增加也接受過玻尿酸注射5、6年，狀況時好時壞，最後痛到腳無法彎曲，上廁所沒辦法蹲下。最後朋友介紹來到台中慈濟醫院微創脊椎關節中心謝尚霖醫生門診。與謝醫生診斷討論後，考慮採用新式機械臂全人工膝關節置換手術，由於女兒即將出嫁，想陪女兒好好走紅氈，才下定決心接受人工膝關節置換手術。