老師頻寫黑板肩膊不舉 中醫針灸三周助紓緩

棘上肌肌鍵炎是常見的肩痛原因之一，常發生在過度使用肩關節者，如羽球、網球、投手等運動員，或是常需要書寫板書的教師。

台南市立醫院中醫師簡忠孝表示，診斷發現患者右側棘上肌有壓痛點，右手臂抬高到80度附近時感覺痠軟無力且有疼痛感，外展右手臂時對於施加的外力亦無法承受，被動關節活動度沒有受限，初步診斷為右側棘上肌肌鍵炎。

36歲林先生為中學數學老師，頻繁地寫板書，一周前開始右手上舉肩關節有疼痛感，導致教課困難，需要另外準備簡報檔案減少書寫板書，此外日常生活也受到諸多影響，例如：無法提重物、晚上睡覺會痛醒等，於是到醫院求診中醫。

棘上肌位在肩胛骨的肩胛棘上，連接到肱骨大結節上，具有穩定肱骨頭與上舉手臂的功能。

運動員或教師 易患「棘上肌肌鍵炎」

簡忠孝說明，棘上肌位在肩胛骨的肩胛棘上，連接到肱骨大結節上，具有穩定肱骨頭與上舉手臂的功能。棘上肌肌鍵炎是常見的肩痛原因之一，常發生在過度使用肩關節者，如羽球、網球、投手等運動員，或是常需要書寫板書的教師。

而棘上肌發炎腫脹會限縮自身的活動空間，加上肱骨頭無法被下壓，造成自己的肌腱被夾住，產生手臂上舉局限與疼痛。