老年人常見口乾症狀！醫揭致病因 10招預防口腔問題

老化比率逐年上升，人口快速老化影響疾病結構。在口腔健康方面，人口結構變化導致迫切需要從傳統的「痊愈性治療」轉向「支援性醫療」，其重點是恢復老年患者的口腔功能。

口乾患者不少見 找出病因對症治 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科主治醫生許玲欣表示，自訴口乾的老年患者在牙科門診並不少見，口乾所引起的症狀，皆會導致生活品質降低，引起口乾的可能原因包括： 老化、糖尿病控制不佳、自體免疫疾病 ( 如：乾燥症、系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、硬皮症、移植體抗宿主疾病 )

細菌感染 ( 如：金黃色葡萄球菌、化膿性鏈球菌、大腸桿菌 )

唾液結石、唾液腺損傷、病毒感染 ( 如：副黏病毒、鉅細胞病毒、 HIV 、嗜肝病毒 )

頭頸部放射治療、藥物的副作用、過度利尿 ( 如：糖尿病、尿崩症、腎性糖尿病、利尿劑、腎衰竭、尿液濃縮能力喪失 )

唾液腺發育不全、周邊神經損傷、營養缺乏、飲食失調 ( 如：厭食症、暴食症 )

脫水、口腔感覺障礙、吸食煙草和大麻、常飲酒或攝取咖啡因、液體攝取量減少、經由皮膚、消化道失水 ( 如：發燒、出汗過多、嘔吐、腹瀉 ) 、用口呼吸 ( 非用鼻呼吸 )

心因因素、精神疾病 ( 如：厭食症、抑鬱症、精神分裂症、焦慮症、慢性或神經性疼痛 )