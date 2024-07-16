老年人常見口乾症狀！醫揭致病因 10招預防口腔問題

老化比率逐年上升，人口快速老化影響疾病結構。在口腔健康方面，人口結構變化導致迫切需要從傳統的「痊愈性治療」轉向「支援性醫療」，其重點是恢復老年患者的口腔功能。
口乾患者不少見 找出病因對症治
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科主治醫生許玲欣表示，自訴口乾的老年患者在牙科門診並不少見，口乾所引起的症狀，皆會導致生活品質降低，引起口乾的可能原因包括：
- 老化、糖尿病控制不佳、自體免疫疾病(如：乾燥症、系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、硬皮症、移植體抗宿主疾病)
- 細菌感染(如：金黃色葡萄球菌、化膿性鏈球菌、大腸桿菌)
- 唾液結石、唾液腺損傷、病毒感染(如：副黏病毒、鉅細胞病毒、HIV、嗜肝病毒)
- 頭頸部放射治療、藥物的副作用、過度利尿(如：糖尿病、尿崩症、腎性糖尿病、利尿劑、腎衰竭、尿液濃縮能力喪失)
- 唾液腺發育不全、周邊神經損傷、營養缺乏、飲食失調(如：厭食症、暴食症)
- 脫水、口腔感覺障礙、吸食煙草和大麻、常飲酒或攝取咖啡因、液體攝取量減少、經由皮膚、消化道失水(如：發燒、出汗過多、嘔吐、腹瀉)、用口呼吸(非用鼻呼吸)
- 心因因素、精神疾病(如：厭食症、抑鬱症、精神分裂症、焦慮症、慢性或神經性疼痛)
控制口乾 10種方式預防症狀
許玲欣醫生指出，口乾症的治療是以內科為主；在牙科則是改善症狀支援性醫療。用於控制口乾的局部預防措施，有以下幾種方式：
- 每天用含氟牙膏刷牙至少兩次，並使用牙線，睡前使用含氟漱口水。
- 經常喝水或無糖飲料，確保充足的水分。飯後用水漱口，床邊放水壺。
- 避免吃太鹹或太甜的食物。小口慢慢地吃，也避免吃乾燥或硬脆的食物。
- 僅在用餐時攝取飲食中的糖分。
- 依照醫療保健專業人員的建議使用口腔護理產品。
- 咀嚼蔬菜水果，刺激唾液分泌；也可在飯後咀嚼無糖口香糖。
- 避免炎熱乾燥的環境，考慮在臥室使用濕度調節器。
- 晚上取下活動假牙，放入杯中浸泡清潔。
- 應避免煙草製品、咖啡因、辛辣食物和酒精，因為它們會導致口腔更乾燥。
- 使用潤唇膏塗抹乾燥乾裂的嘴唇。
- 刷或刮舌頭以去除苔屑。
- 至少定期每3個月進行一次牙科檢查，並進行專業潔牙以及全口塗氟。
- 對於佩戴時感覺鬆或不穩的活動假牙，建議可使用義齒黏著劑來改善。
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