熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 垃圾徵費 床哥 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-21 18:30:05

老年人虛弱別以為只是老化 「這疾病」常因警覺心不足害腎惡化

分享：
紅斑狼瘡

紅斑狼瘡的致病機轉還不明確，被認為和基因、環境、荷爾蒙變化有關。

紅斑狼瘡大多發生在年輕及生育年齡的女性，但一名早已過了育齡期的68歲陳姓婦人日前虛弱到無法行走，檢查發現其腎功能急速惡化，竟確診為系統性紅斑狼瘡。

Ad Block

老年人紅斑狼瘡 警覺心不足延誤治療

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱指出，個案有心包膜積水及蛋白尿等病狀，再經抗核抗體檢驗為陽性及血中補體過低，確診為系統性紅斑狼瘡，目前還在治療中，希望不要走到洗腎的地步。這種老年人的紅斑狼瘡，因普遍認識不夠及較無警覺心，常會被誤認為只是老化現象，因此常被拖延，走向洗腎或更嚴重的後果。

洗腎

這種老年人的紅斑狼瘡，因普遍認識不夠及較無警覺心，常會被誤認為只是老化現象，因此常被拖延，走向洗腎或更嚴重的後果。

紅斑狼瘡致病因不同 免疫系統侵犯全身器官

高堅凱說，紅斑狼瘡是一種自體免疫疾病，九成患者是女性，好發於育齡期的女性，大部分患者易於臉部、頸部、手臂等處出現紅斑，因此被稱為紅斑狼瘡，但有些個案則不會出現這種情況，免疫系統反而是侵犯全身各器官，尤其是侵犯腎臟，稱為系統性紅斑狼瘡。紅斑狼瘡的致病機制還不明確，被認為和基因、環境、荷爾蒙變化有關。

紅斑狼瘡

紅斑狼瘡是一種自體免疫疾病，九成患者是女性。

老人家倦怠無力 應盡快就醫釐清

彰化醫院腎臟科醫生張淑鈺指出，雖然老年人罹患紅斑狼瘡的機率小，但也不能輕忽，如果老人家突然變得疲弱，不一定只是單純的老化，如果還有水腫，或是尿液出現大量泡泡，可能是尿蛋白過高，就應進一步就醫檢查是否腎臟功能受損，再釐清原因。

Ad Block
驗尿

如果老人家突然變得疲弱，不一定只是單純的老化，如果還有水腫，或是尿液出現大量泡泡，可能是尿蛋白過高，就應進一步就醫檢查是否腎臟功能受損，再釐清原因。

長期追蹤服藥 可和疾病共存

高堅凱強調，紅斑狼瘡患者的5年存活率已經從50年代的不到50%上升到現在超過90%以上，雖然終身都要共存，但只要長期追蹤服藥，照樣可以正常生活，但記得要提高警覺，一有復發或病情加重的症狀時要馬上就醫，以免一發不可收拾。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受