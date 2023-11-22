老年抑鬱症盛行率高達5.7%！藥物治療差且慢 rTMS助擺脫治療窘境

隨著全球人口老化，疾病趨勢和疾病帶來的衝擊正深遠的影響人類生活。依2019年世界衛生組織(WHO)報告中，全球約有3.8%人口(2.8億)受到重度抑鬱症困擾，其中抑鬱症在60歲以上族群的盛行率約5.7%，需要注意的是在所有神經、精神、物質使用疾患導致的失能中，抑鬱症的佔比最大。
抗鬱劑治療 高齡族群副作用多、效果差
奇美醫院精神醫學部高齡精神醫學科主任高霈馨指出，生物-心理-社會-生活型態模型是抑鬱症治療相當重要的整合方式，抗鬱劑治療具有充分的臨床實證能改善抑鬱症，然而，在高齡族群，抗鬱劑的使用造成的副作用有時更甚於成年族群，比如低血鈉。高齡抑鬱症對藥物的治療反應也比較差，要達到療效也需要耗時更久。
除此，長者亦多有內外科疾病、併用多線藥物使得抗鬱劑治療更為複雜。而非藥物治療雖然選項眾多，但往往面臨費用、醫療人力缺乏的窘境。
重複經顱磁刺激術無侵入性 安全性高、副作用少
高霈馨主任說明，重複經顱磁刺激術(rTMS)是經由快速的電流改變而產生感應磁場，對腦中特定區域發出強力但短暫的磁性脈衝，引發微量的電流刺激大腦神經元。分別於2008年及2018年，得到美國藥物及食品管理局(FDA)認證，用於治療對藥物治療反應不佳的重度抑鬱症病人。
隨著收案量增、研究方法優化，實證顯示rTMS對高齡抑鬱症有抗抑鬱的效果，但相較於年輕族群，高齡抑鬱症病人對治療的反應較慢，需要較長的治療時間(2至3個療程，約4至6周)來取得療效；優點是能減少藥物使用劑量、安全、有效，非侵入性、單次的治療時間不超過45分鐘、治療後病人可正常活動。
但並非所有人都適合rTMS治療，高霈馨主任指出，植入心臟節律器或其他金屬醫療裝置、癲癇病史、懷孕、未成年等，都屬禁忌症。
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