老年抑鬱症盛行率高達5.7%！藥物治療差且慢 rTMS助擺脫治療窘境

隨著全球人口老化，疾病趨勢和疾病帶來的衝擊正深遠的影響人類生活。依2019年世界衛生組織(WHO)報告中，全球約有3.8%人口(2.8億)受到重度抑鬱症困擾，其中抑鬱症在60歲以上族群的盛行率約5.7%，需要注意的是在所有神經、精神、物質使用疾患導致的失能中，抑鬱症的佔比最大。

抗鬱劑治療 高齡族群副作用多、效果差 奇美醫院精神醫學部高齡精神醫學科主任高霈馨指出，生物-心理-社會-生活型態模型是抑鬱症治療相當重要的整合方式，抗鬱劑治療具有充分的臨床實證能改善抑鬱症，然而，在高齡族群，抗鬱劑的使用造成的副作用有時更甚於成年族群，比如低血鈉。高齡抑鬱症對藥物的治療反應也比較差，要達到療效也需要耗時更久。 除此，長者亦多有內外科疾病、併用多線藥物使得抗鬱劑治療更為複雜。而非藥物治療雖然選項眾多，但往往面臨費用、醫療人力缺乏的窘境。