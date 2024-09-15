老年抑鬱非正常老化 研究：與記憶力衰退很有關係

2024年6月發表於《美國醫學會期刊網路版(JAMA Network Open)》的研究指出，抑鬱症狀與老年人之後的記憶力衰退狀況有高度雙向關聯。全台現今每5個人中就有1名長者，老年人會面臨身體機能衰退、記憶力開始變差，與社會逐漸疏離，甚至失去生活重心及面對子女離家空巢期，容易產生失落感，這些都可能增加罹患抑鬱症的風險。

抑鬱症狀與記憶力衰退呈現高度雙向關聯 中山醫學大學醫學研究所暨醫學系兼任教授賴德仁說明，人類在應對壓力時會分泌皮質醇，適量分泌對身體有益，但若持續分泌過量恐會傷害大腦，造成海馬迴、前額葉萎縮。抑鬱症患者大腦中的腦源性神經營養因子(BDNF)減少，會造成海馬迴萎縮變小，而影響記憶，特別在中老年族群中，患者有更多的記憶障礙，未來較容易有失智的風險。至於腦部退化產生的記憶障礙，未來也有可能會引發抑鬱，所以老年抑鬱症與記憶力衰退兩者間的確有所關聯。

老年抑鬱非正常老化 認知功能障礙恐導致失智症 賴德仁表示，與一般老年人相比，老年抑鬱症患者更容易失智，醫生須特別留意兩者的症狀，了解先後順序、原因。老年抑鬱常被誤認為是正常老化現象，但老年抑鬱症患者自殺率高、會導致原來的身體疾病更惡化，且併發的認知功能障礙(尤其是記憶障礙)更會導致失智症，所以需特別留意長者的身心狀態，如果有需要時，則要尋求專業的醫療協助。

年長者自殺率高 應及時就醫治療 董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，年長者的自殺率高，主要是高齡者就醫率不高，缺乏病識感，容易與失智症混淆，上述的研究中提到監測記憶變化，有助於辨識及預防抑鬱與失智症。 家中有年長者的家人需認識老年抑鬱症，可從長輩的生活狀況留意，像吃得過多或少、嗜睡或睡得少、對原來喜歡做的事情起勁程度，主要與他自己之前相比是否有差異。同時家人避免小題大作，隨著年齡增長，在睡眠、食量及活動量上會漸漸減少，如果是抑鬱症疾病而導致，應在兩個禮拜到一個月間會明顯察覺到。此外有不適的狀況需想辦法就醫，如果長輩對看精神科有忌諱，不妨先找家庭醫生做確認。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】