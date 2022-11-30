老廚師切菜痛如電擊 關節鏡微創找回好刀工

經營小餐館的「阿偉師」年近60，每天切菜是他的日常，但近月來他發現慣用右手肩膀時常痠痛，晚上睡覺時還會有刺痛感，沒想到前幾天肩膀疼痛開始加劇，不僅手抬不起來，剁肉時一度還痛到菜刀脫手，連忙就醫檢查，確認是旋轉肌撕裂作祟，經安排關節鏡微創手術後，讓他3個月後就找回好刀工。

旋轉肌若撕裂 影響日常生活

亞洲大學附屬醫院骨科醫師蘇皇儒表示，旋轉肌是肩膀四條肌腱組的統稱，分別是棘上肌、棘下肌、肩胛下肌以及小圓肌，這四條肌腱共同覆蓋在肩膀的肱骨頭上，維持肩關節的活動和穩定，至於旋轉肌撕裂甚至斷裂的原因，最主要是退化造成，另外包括車禍、跌倒撞擊或反覆損傷長期發炎都有可能。

蘇皇儒醫師指出，旋轉肌撕裂的症狀不外乎疼痛、肩膀無法負重，嚴重者可能連抬手、穿脫衣服都有問題，不少民眾就連揮手再見、洗澡抓背等基本功能都受到限制，生活品質十分不堪。