老翁全口牙齦腫脹疑腫瘤 竟是「牙周病」

60多歲的段先生平常有服用高血壓藥，因全口牙齦腫脹到住家附近牙科診所看診，醫生研判其口內可能是腫瘤，建議要到大醫院求診。醫生診斷後，發現段先生是高血壓用藥而造成牙齦增生合併牙周病，前後歷經一年多才治好牙周病。

仁愛長庚合作聯盟醫院牙科洪繹旻醫生表示，牙齒表面會有牙菌斑的生成，如果沒有正確清潔乾淨，隨著時間累積會在牙齒表面形成牙石，由於牙菌斑裡頭富含非常多細菌，伴隨牙石累積會導致牙齦發炎、牙齦浮腫和發生口腔異味，初期為牙齦炎；當牙齦炎狀況持續，造成牙齒周圍骨頭破壞，即是牙周病的徵兆；而牙周病症狀包括了 牙齒鬆動、牙齒位移、咀嚼無力和咀嚼功能下降，甚至會造成牙髓神經發炎。

植牙若沒有定期保養，未來也容易面臨到牙周病相關的問題。

植牙也要保養 忽略也恐牙周病

洪繹旻醫生強調，許多病患不了解自己牙齒狀況，導致牙周病問題很嚴重才願意接受治療，此舉往往造成牙醫生也無力回天，最終只能進行拔牙與重建的道路上。近幾年來植牙技術的進步，的確解決了許多飽受缺牙所苦的病人，讓他們能保有咀嚼力。

而植牙若沒有定期保養，未來也容易面臨到牙周病相關的問題，導致植體周圍發炎，甚至植體鬆動的情形。

洪繹旻醫生提醒，不少患者牙周病問題嚴重，卻自認為沒有口臭或不自覺有牙周病而忽略就醫，而牙周病的問題早期發現早期治療的效果好，千萬不要拖到了牙齒鬆動才來就診。

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