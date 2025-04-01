老翁經常發呆、反應變慢 竟是腦中風引發癲癇惹禍

一名70歲男性近期出現反應遲鈍、短暫失神的狀況，家屬發現他經常發呆、反應變慢，甚至有時候會突然跌倒，因此帶他至醫院進行檢查。初步進行腦波檢測時，發現患者腦部有異常放電情形，進一步電腦斷層掃描(CT)檢查後，發現該患者的腦波異常放電位置與中風區域相對應，研判中風造成的神經受損是造成患者癲癇的主因。經過診斷後，該名患者開始接受抗癲癇藥物治療，約兩到三周內病情明顯改善，反應遲鈍的情況獲得顯著緩解。

恩主公醫院睡眠中心主任李君右醫生解釋，中風可能導致腦部某些區域受損，影響神經穩定性，使得大腦神經較易出現異常放電，進而引發癲癇發作。癲癇的好發族群主要包括兒童(10歲以下)和老年人(60歲以上，尤其是65歲以上)。兒童的癲癇發作多與基因異常、腦部發育問題有關，而老年人的癲癇則主要與腦中風、阿茲海默症、神經退化疾病、腦部腫瘤等因素相關，而曾有腦外傷或腦部受損者也屬於高風險群。

李君右醫生強調，老人癲癇的症狀較不典型，往往容易被忽略。針對老年癲癇的診斷，除了臨床症狀評估外，腦波檢查是最重要的工具，能夠捕捉異常放電的情形。此外，電腦斷層掃描有助於確認是否存在腦部結構異常。治療方面，藥物控制是主要手段，李君右醫生指出，約70%的老年癲癇患者透過規律服藥可達到良好控制，甚至完全不再發作。若病患對藥物治療反應不佳，則可能需進一步考慮手術治療。

規律服藥與充足睡眠是保健關鍵 及早治療有良好生活品質

對於老年癲癇患者的日常保健，李君右醫生建議，規律服藥、確保睡眠充足是關鍵，同時，適度運動有助於維持腦部健康，但運動時建議結伴進行，或由家人陪伴在旁，此外也要避免患者單獨泡澡，以防癲癇發作時發生傷害，甚至危及生命。飲食則需特別注意避免酒精，也應避免過度攝取高糖食物，以防止血糖劇烈波動引發發作。

李君右醫生提醒，任何年齡層都有可能發生癲癇，因此應特別留意自身或親友是否有異常行為。例如經常無故發呆、短暫失神、記憶斷片，或是有突然的無力跌倒現象，應提高警覺。對於家屬來說，觀察癲癇風險最有效的方法之一是錄影記錄。如果懷疑親人有異常行為可用手機錄影並提供給醫生分析，以協助診斷。老年癲癇並非無法控制，只要及早發現並接受適當治療，患者仍可維持良好的生活品質。

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