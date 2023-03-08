老翁退休 一個原因唔敢去旅行！兩個男人一個中

前列腺肥大的原因主要是隨著年齡增長以及男性荷爾蒙刺激，造成腺體腫大阻塞至正常尿道，好像拿著水管澆花，用兩根手指掐住管路，造成水流不順的情境。

「最近上廁所都覺得尿不乾淨，尿流變得愈來愈細，有些時候尿意來的還很急促，好像還沒走到廁所就快要尿出來的感覺。」71歲的王伯伯剛退休，原本計畫跟著太太出外旅行，但自己的症狀愈來愈嚴重，於是前往醫院就診。

超過 40 歲排尿不順 恐是前列腺肥大

臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師莊梓昱說明，秋冬季節，許多病患排尿症狀往往更為嚴重，常見包含儲尿症狀(尿急、剛解完小便後1小時內又需再次小便、晚上睡覺需起身小便數次)以及排尿症狀(覺得尿不乾淨以至於分段解尿、用力才能解尿、小便時必須等待一陣子才能解的出來、尿完後滴滴答答內褲微濕)，在超過40歲的男性身上，這些症狀往往需要仔細檢查是否為前列腺肥大。