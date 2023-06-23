老翁飲涼茶降火 竟致腎功能惡化急洗腎

腎臟是身體內鉀離子主要的排泄器官，健康的腎臟會透過尿液排出過多的鉀離子，但如果罹有腎臟疾患的民眾可能無法順利將鉀離子排出。

一名王姓8旬老翁本身有慢性腎臟病，定期覆診跟進，近期卻發現他的血鉀濃度上升至6.3mmol/l(正常參考值為3.6-5.1mmol/l)，進一步了解發現，王伯伯因為自覺胸悶、火氣大，聽說多喝魚腥草煮的涼茶可以降火，所以每天都豪飲一大碗盼能緩解。但沒想到降火不成反傷身，甚至導致腎功能惡化需洗腎治療。

血鉀濃度過高 恐出現疲倦無力、心律不整

衛生福利部南投醫院腎臟科主任莊宗芳解釋，腎臟是身體內鉀離子主要的排泄器官，健康的腎臟會透過尿液排出過多的鉀離子，但如果罹有腎臟疾患的民眾可能無法順利將鉀離子排出，而血鉀濃度過高時可能會出現手指麻痺、嘴唇麻木、疲倦、無力、心律不整等症狀。