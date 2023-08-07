老花｜適應唔到漸進鏡片都仲有辦法？　眼科醫生詳解雷射手術原理

「張醫師，我之前接受過近視雷射手術，就不用戴眼鏡，但是漸漸老花之後，近距離越來越看不清楚，現在又得戴起老花眼鏡，該怎麼辦？」50歲的林女士是位牙醫師，外表看不出真實年紀，但是眼睛騙不了人，每次解釋手術同意書的時候，便須戴起老花眼鏡，而洩漏了年紀。
「經過檢查，確認角膜厚度後，我替她做了LBV裸視美老花雷射手術。」享有台灣LBV裸視美老花雷射之父美譽的遠見眼科台北101旗艦店院長張聰麒醫師回憶，「隔天早上醒來，她發現自己可以看到飯店便條紙上的小字，非常開心，蹦蹦跳跳地回診，相當興奮。」
老化現象無法逆轉
如果把眼睛想像成一台相機，年輕時富有彈性的水晶體就像可以伸縮變焦的鏡頭。張聰麒醫師解釋，但是隨著年紀越來越大，超過40歲後，水晶體漸漸失去彈性，沒辦法伸縮調整，而變成定焦的相機，只能看清楚遠處的物體。這時候就必須要加上另一個鏡頭，才有辦法看清楚近距離的物體。這是老化的現象，無法逆轉。
「沒有近視的人在出現老花之後，需要把東西拿遠才看得清楚，最後會需要戴老花眼鏡。」張聰麒醫師說，「本來有近視的人，同樣也會有老花。只是因為近視的人在拿掉眼鏡後，便可以看近距離的物體，所以暫時可以不需要老花眼鏡的輔助，但是經常得把眼鏡拿上、拿下。當老花眼更嚴重時，便可能要帶兩副眼鏡，一副看遠、一副看近。」
為了解決攜帶兩副眼鏡的不便，有人會使用漸進多焦鏡片或隱形眼鏡。張聰麒醫師說，漸進多焦的眼鏡較方便，但是各個焦點的光學區較小，光學區外會漸漸模糊，無法適應的人可能會覺得不習慣或感到頭暈。
張聰麒醫師說，除了配戴眼鏡之外，目前也可以利用雷射手術來矯正老花眼，例如LBV裸視美老花雷射或傳統老花雷射。
老花雷射手術是如何矯正老花眼？
因為我們有兩隻眼睛，所以可以利用視差來矯正老花眼。張聰麒醫師指出，傳統老花雷射手術是把一隻眼睛留在0度，負責看遠；另一隻眼睛留100度左右的近視，負責看近。
老花眼最終會到300度，傳統老花雷射僅能運用約100度的視差，等到水晶體調節能力越來越差的時候，便需要配戴老花眼鏡。張聰麒醫師說，如今大家對手機的依賴度越來越高，每隔幾分鐘就要看一次手機，若需要一直找老花眼鏡會非常不方便，因此便發展出Presbyond LBV裸視美老花雷射。
Presbyond LBV裸視美老花雷射是由英國教授Dan Reinstein發展出來的技術，透過在角膜上面打上球差，來延長景深。張聰麒醫師解釋，景深的延長效果約是100到150度，因此本來留0度和100度，可以調整為0度和150度。原先的150度，再加上景深延長150度，就能達到大約300度的效果。
景深的延長，也有助於提升兩隻眼睛影像的融合度。張聰麒醫師說，所以遠距離看得清楚，中距離融像更好，近距離手機也能看得到回得了簡訊，大幅減輕老花眼的困擾，降低對老花眼鏡的需求。
「我曾經到英國拜訪Dan Reinstein教授並跟他學習關於Presbyond LBV裸視美老花雷射的細節，他有幫自己的父親在六十幾歲的時候做LBV裸視美老花雷射手術，教授自己也接受過LBV裸視美老花雷射手術。」張聰麒醫師回憶：「聊天時，時年五十九歲的他就拿起一旁的藥袋，不需要老花眼鏡，便能念出標示的小字，相當得意。」
另外大家擔心的視差適應問題，張醫師經驗上發現亞洲地區因為很多人本來就有近視，原本就有些視差，所以接受老花雷射術後也很容易適應。張聰麒醫師說，若在適應期後仍無法適應，只要再做一些調整，減少視差，便能夠解決。
LBV裸視美老花雷射手術步驟
接受LBV裸視美老花雷射手術前的檢查與近視雷射手術的檢查相同，張聰麒醫師說，首先要確定整個眼球的健康狀況，包含角膜、水晶體、視網膜等，並測量近視度數、老花度數、散光度數等，綜合考量後，擬定手術計畫。
LBV裸視美老花雷射是採用LASIK飛秒近視雷射手術的方法進行，張聰麒醫師解釋，我們會先點上局部麻醉眼藥水，再用飛秒雷射製作角膜瓣，接著掀起角膜瓣，利用準分子雷射雕刻角膜的基質層，將近視度數處理掉並將老花功能雕刻上去，最後將角膜瓣蓋回去。整個手術時間大約10到15分鐘。
接受LBV裸視美老花雷射術後大概6至8個小時，會有異物感、流眼淚，張聰麒醫師說，請好好點眼藥水，然後閉上眼睛，好好休息，睡上一覺是最好的修復。
張聰麒醫師說，術後1天約可恢復8成視力，遠距離會先恢復，接下來中、近距離陸續恢復，大約術後1個月可恢復理想視力。夜間眩光的狀況大概在1個月左右就會漸漸消失。
未來白內障水晶體選擇
另外大家常問的問題就是未來白內障水晶體的選擇，張醫師建議未來在白內障手術時只要選擇用球差矯正老花的水晶體種類，繼續利用此項原理來矯正老花即可，好處是無現行多焦點水晶體的夜間眩光問題，夜間駕車較不會受到影響，而且跟原本的球差原理一樣，適應上無縫接軌是最好的選擇。
貼心小提醒
老花雷射術後照顧很重要，兩個禮拜之內，眼睛不要碰到水，並依照指示按時點藥水，以避免感染。張聰麒醫師說，如果眼睛有乾燥的狀況，醫師會給予不同黏稠度的人工淚液，幫助度過這段恢復期！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：PRESBYOND LBV裸視美老花雷射原理解析、手術步驟，眼科醫師圖文懶人包】