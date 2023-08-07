老花｜適應唔到漸進鏡片都仲有辦法？　眼科醫生詳解雷射手術原理

PRESBYOND LBV裸視美老花雷射原理解析、手術步驟，眼科醫師圖文懶人包

「張醫師，我之前接受過近視雷射手術，就不用戴眼鏡，但是漸漸老花之後，近距離越來越看不清楚，現在又得戴起老花眼鏡，該怎麼辦？」50歲的林女士是位牙醫師，外表看不出真實年紀，但是眼睛騙不了人，每次解釋手術同意書的時候，便須戴起老花眼鏡，而洩漏了年紀。 「經過檢查，確認角膜厚度後，我替她做了LBV裸視美老花雷射手術。」享有台灣LBV裸視美老花雷射之父美譽的遠見眼科台北101旗艦店院長張聰麒醫師回憶，「隔天早上醒來，她發現自己可以看到飯店便條紙上的小字，非常開心，蹦蹦跳跳地回診，相當興奮。」 老化現象無法逆轉 如果把眼睛想像成一台相機，年輕時富有彈性的水晶體就像可以伸縮變焦的鏡頭。張聰麒醫師解釋，但是隨著年紀越來越大，超過40歲後，水晶體漸漸失去彈性，沒辦法伸縮調整，而變成定焦的相機，只能看清楚遠處的物體。這時候就必須要加上另一個鏡頭，才有辦法看清楚近距離的物體。這是老化的現象，無法逆轉。 「沒有近視的人在出現老花之後，需要把東西拿遠才看得清楚，最後會需要戴老花眼鏡。」張聰麒醫師說，「本來有近視的人，同樣也會有老花。只是因為近視的人在拿掉眼鏡後，便可以看近距離的物體，所以暫時可以不需要老花眼鏡的輔助，但是經常得把眼鏡拿上、拿下。當老花眼更嚴重時，便可能要帶兩副眼鏡，一副看遠、一副看近。」

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為了解決攜帶兩副眼鏡的不便，有人會使用漸進多焦鏡片或隱形眼鏡。張聰麒醫師說，漸進多焦的眼鏡較方便，但是各個焦點的光學區較小，光學區外會漸漸模糊，無法適應的人可能會覺得不習慣或感到頭暈。 張聰麒醫師說，除了配戴眼鏡之外，目前也可以利用雷射手術來矯正老花眼，例如LBV裸視美老花雷射或傳統老花雷射。 老花雷射手術是如何矯正老花眼？ 因為我們有兩隻眼睛，所以可以利用視差來矯正老花眼。張聰麒醫師指出，傳統老花雷射手術是把一隻眼睛留在0度，負責看遠；另一隻眼睛留100度左右的近視，負責看近。 老花眼最終會到300度，傳統老花雷射僅能運用約100度的視差，等到水晶體調節能力越來越差的時候，便需要配戴老花眼鏡。張聰麒醫師說，如今大家對手機的依賴度越來越高，每隔幾分鐘就要看一次手機，若需要一直找老花眼鏡會非常不方便，因此便發展出Presbyond LBV裸視美老花雷射。

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Presbyond LBV裸視美老花雷射是由英國教授Dan Reinstein發展出來的技術，透過在角膜上面打上球差，來延長景深。張聰麒醫師解釋，景深的延長效果約是100到150度，因此本來留0度和100度，可以調整為0度和150度。原先的150度，再加上景深延長150度，就能達到大約300度的效果。 景深的延長，也有助於提升兩隻眼睛影像的融合度。張聰麒醫師說，所以遠距離看得清楚，中距離融像更好，近距離手機也能看得到回得了簡訊，大幅減輕老花眼的困擾，降低對老花眼鏡的需求。 「我曾經到英國拜訪Dan Reinstein教授並跟他學習關於Presbyond LBV裸視美老花雷射的細節，他有幫自己的父親在六十幾歲的時候做LBV裸視美老花雷射手術，教授自己也接受過LBV裸視美老花雷射手術。」張聰麒醫師回憶：「聊天時，時年五十九歲的他就拿起一旁的藥袋，不需要老花眼鏡，便能念出標示的小字，相當得意。」

另外大家擔心的視差適應問題，張醫師經驗上發現亞洲地區因為很多人本來就有近視，原本就有些視差，所以接受老花雷射術後也很容易適應。張聰麒醫師說，若在適應期後仍無法適應，只要再做一些調整，減少視差，便能夠解決。 LBV裸視美老花雷射手術步驟 接受LBV裸視美老花雷射手術前的檢查與近視雷射手術的檢查相同，張聰麒醫師說，首先要確定整個眼球的健康狀況，包含角膜、水晶體、視網膜等，並測量近視度數、老花度數、散光度數等，綜合考量後，擬定手術計畫。 LBV裸視美老花雷射是採用LASIK飛秒近視雷射手術的方法進行，張聰麒醫師解釋，我們會先點上局部麻醉眼藥水，再用飛秒雷射製作角膜瓣，接著掀起角膜瓣，利用準分子雷射雕刻角膜的基質層，將近視度數處理掉並將老花功能雕刻上去，最後將角膜瓣蓋回去。整個手術時間大約10到15分鐘。