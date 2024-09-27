老花｜30歲眼睛提早退化？眼睛老化先兆你中幾多？機不離手 藍光勁傷眼 1物補養眼睛 叫停眼退化！

30歲，明明正值壯年，卻開始出現眼睛難以對焦，看菜單、賬單上的細字要放遠一點才能看清，以為是眼鏡度數不適合，怎料驗眼時，視光師卻說你開始有老花，30歲就與「老」扯上關係！

其他眼睛老化先兆 眼乾

眼矇

畏光

飛蚊

眼窩酸脹

手機不離手 藍光勁傷眼 現代人走到哪，手機都一定會乖乖在手邊。然而，長時間盯著小小的屏幕，其實十分傷眼。手機、平板電腦等產品更會發放出對眼睛有害的藍光，加上長時間專注於屏幕，眨眼次數太少也會容易引致眼乾、眼睛酸痛、眼矇等問題。

秋怡、書麒分享護眼心得 許秋怡經常與丈夫王書麒夫妻檔登台，原來他們都受眼退化困擾，登台時雙眼都會被強光刺激，再加上經常機不離手，玩社交媒體、煲劇、網購、打機，睡前在床上又會玩一會手機才願意睡覺。長年累月在藍光傷害下，令他們隻眼易累、用眼看東西時甚至會出現痛楚，書麒有時看手機更要突然望遠方，發現要等一會雙眼才能重新對焦！秋怡亦說：「真心眼得一對，唔keep唔得架！我自己就開始咗食依隻Pure Vita眼精靈，每日一次，每次兩粒！」

PureVita眼精靈採用全效明目配方

補養眼睛 叫停眼退化 PureVita「眼精靈」全效明目配方，當中越橘極速紓緩眼睛乾澀，有助睫狀肌放鬆，對有老花人士亦有幫助，修復受損視紫質，促進視覺敏銳度，保持視力清晰；高濃度萬壽菊精華，含大量葉黃素及玉米黃素，能有效過濾電子屏幕有害藍光 、維護黃斑部健康；更含有視網膜重要元素鋅，幫助維持正常的夜間視力 ；蕃茄紅素有助保護眼部血管，有效促進眼睛的血液及氧氣循環；維生素A、E，則是維護眼睛光感細胞不可或缺的營養素。

用家滿意見證 服用30天 ✅93.2% 減退乾澀紅筋不適 ✅96.8% 改善眼矇疲勞 ✅91.7% 視力清晰度提升 ✅97.5% 認同眼睛整體健康狀況改善 適合人士 📍 眼乾、眼澀 📍 眼矇、難以對焦 📍 怕光刺眼 📍 晶體混濁 📍 老花 📍 長時間使用電子屏幕 📍 經常配帶隱形眼鏡 📍 曾進行矯視

PureVita眼精靈