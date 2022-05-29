老鼠原來會帶嚟咁多種病

早前申訴專員公署、食物及衛生局局長陳肇始等提及鼠患問題，但到底老鼠除了本身比較污糟之外，還會帶來甚麼問題呢？相信最為人知的是鼠疫，又或給老鼠咬傷，原來即使是其排洩物都可以傳染疾病。

四大傳病途徑

老鼠將疾病傳染人類，主要由幾個途徑，包括老鼠身體上的寄生蟲如蚤、蜱、蟎等；其帶有病原體的排洩物，污染了食水或者食物；直接接觸老鼠排洩物；被老鼠咬傷。