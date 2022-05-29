老鼠原來會帶嚟咁多種病

早前申訴專員公署、食物及衛生局局長陳肇始等提及鼠患問題，但到底老鼠除了本身比較污糟之外，還會帶來甚麼問題呢？相信最為人知的是鼠疫，又或給老鼠咬傷，原來即使是其排洩物都可以傳染疾病。
四大傳病途徑
老鼠將疾病傳染人類，主要由幾個途徑，包括老鼠身體上的寄生蟲如蚤、蜱、蟎等；其帶有病原體的排洩物，污染了食水或者食物；直接接觸老鼠排洩物；被老鼠咬傷。
常見老鼠傳染病
- 鼠疫：由受感染的鼠蚤咬人所致，由鼠疫耶爾森桿菌引起。除老鼠外，貓和狗都可能帶有鼠蚤。患者會發燒、身體虛弱、淋巴腫脹，繼而可引起敗血性鼠疫，如出現肺部繼發性感染，更可透過飛沫傳染他人。
- 鼠斑疹傷寒：是由鼠蚤傳播的立克次氏體病，如身體傷口接觸到受感染的蚤糞，或者攝入了被蚤糞或鼠尿污染的水或食物。患者會頭痛、怕冷，病微似重感冒，病情一般較輕。
- 斑疹熱：是立克次氏體病的一種，由受感染的蜱咬人而傳給人類，初期徵狀有發燒、頭痛、肌肉痛，及後出皮疹。如沒有及時治療，可以致命。
- 叢林斑疹傷寒：另一種蟎所傳播的立克次氏體病，這種蟎的主要宿主是居於矮樹叢的老鼠，因此多於露營、行山等郊外活動中感染到。叮咬處會有黑色的潰瘍焦痂，其後會發燒及起紅色丘疹。沒有適當治療可以引起血壓下降、意識不清、肺炎、心肌炎等。
- 漢坦病毒感染：主要由接觸老鼠排洩物而感染，可分為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群，前者會頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心、視力模糊，或致急性腎衰竭；後者則有疲倦、發燒、肌肉痛、頭暉、嘔吐、腹痛腹瀉等，之後或有咳嗽和呼吸急促，死亡率可高達四成。
- 鼠咬熱：由老鼠口腔內的細菌引致，即被鼠咬可能受感染。起初傷口會愈合，但及後又出現症狀，如傷口位置紅腫疼痛、起水泡、潰瘍，並有發燒、皮疹等，因應不同菌類可能出現關節炎。
預防有法
為避免家中出現老鼠，建議餐具和廚具在使用後盡快清洗，食物和水應放在封閉容器中；戶內戶外的垃圾筒都應加蓋。如發現老鼠糞便，不宜直接處理，應先戴口罩和手套，用稀釋漂白水噴灑可能受影響的地方，半小時後才清理。