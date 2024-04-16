67歲的李先生兩年前開始有左耳聽力下降的情況，時常聽不清楚家人說話的聲音，原以為是年紀漸長所導致的老化性聽力障礙，因此並不以為意。直到半年前情況越發加重，甚至時常聽見「嗡嗡嗡」的雜音，加上四肢出現麻刺感，嚴重影響日常生活品質才就醫。透過小腦核磁共振檢查，確認罹患的是「聽神經瘤」。

罹患「聽神經瘤」 嚴重恐致平衡異常、面部麻木

台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達解釋，「聽神經瘤」指的是負責平衡神經形成的腫瘤，其發生原因尚不明確，但可能與年齡增長、遺傳因素、基因突變、輻射暴露、罕見血管增生疾病VHL症候群有關。

聽神經瘤屬於常見良性腦瘤，根據不同地區和研究，聽神經瘤的盛行率大約在十萬分之一到二左右，多數發生在單側，且生長速度很慢，容易被誤以為是聽力退化。但當腫瘤生長大於2厘米且壓迫到聽神經或顏面神經時，就可能會有聽力損失、耳鳴、耳朵有壓力感等症狀，嚴重可能導致平衡異常、面部麻木。若是沒有及時處置，使腫瘤進一步成長壓迫至腦幹，就會有危及生命的風險。