67歲的李先生兩年前開始有左耳聽力下降的情況，時常聽不清楚家人說話的聲音，原以為是年紀漸長所導致的老化性聽力障礙，因此並不以為意。直到半年前情況越發加重，甚至時常聽見「嗡嗡嗡」的雜音，加上四肢出現麻刺感，嚴重影響日常生活品質才就醫。透過小腦核磁共振檢查，確認罹患的是「聽神經瘤」。
罹患「聽神經瘤」 嚴重恐致平衡異常、面部麻木
台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達解釋，「聽神經瘤」指的是負責平衡神經形成的腫瘤，其發生原因尚不明確，但可能與年齡增長、遺傳因素、基因突變、輻射暴露、罕見血管增生疾病VHL症候群有關。
聽神經瘤屬於常見良性腦瘤，根據不同地區和研究，聽神經瘤的盛行率大約在十萬分之一到二左右，多數發生在單側，且生長速度很慢，容易被誤以為是聽力退化。但當腫瘤生長大於2厘米且壓迫到聽神經或顏面神經時，就可能會有聽力損失、耳鳴、耳朵有壓力感等症狀，嚴重可能導致平衡異常、面部麻木。若是沒有及時處置，使腫瘤進一步成長壓迫至腦幹，就會有危及生命的風險。
「耳朵後入路手術」移除腫瘤 手術監測避免傷害重要神經
一般而言，聽神經瘤的治療策略通常是抑制腫瘤變大或手術切除腫瘤。抑制腫瘤變大的方法為直線加速刀，是一種利用高劑量的輻射線照射腫瘤的放射線治療，但卻有造成聽神經遲發性聽力喪失的可能。而手術方式可以分為耳朵後入路手術、耳朵上入路手術以及中耳入路手術。
術式選擇取決於腫瘤的大小、位置和患者聽力狀況。大部分患者的術式選擇會是後入路手術。過程中需要隨時注意監測，避免傷害周圍重要神經，造成病患不可逆的傷害。
初期症狀不明顯 出現聽力下降、雜音應立即就醫
聽神經瘤初期症狀並不明顯，可能與退化性聽力障礙相似，因此徐賢達提醒，若自覺有聽力下降、雜音干擾等狀況時，建議先尋找專業耳鼻喉科醫生進行檢查，避免延誤疾病初期治療。
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