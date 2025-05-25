耳屎顏色反映健康狀況　出現這3種顏色需留意！

你有摳耳屎的習慣嗎？有想過耳屎可以幫你辨別身體的健康狀況嗎？下文將為各位讀者拆解耳屎和健康的關係！

耳屎在醫學上又有「耳垢」的稱號，是身體的自然產物，也是耳朵保護系統的一部分。耳屎的形成是因為耳道內的皮脂腺分泌物與脫落的皮膚細胞。耳屎能效阻擋細菌與異物入侵，同時潤滑耳道和備有自我清潔的功能。

耳屎顏色有助你辨別身體健康狀況！

正常健康的耳屎是黃色或淺棕色的，但是若你發現你的耳屎有變化並出現以下三種顏色就需留意了！有可能是你的身體出現問題了！

一，紅色或帶血耳屎

根據英國連鎖藥局 Boots 聽力專家漢娜・塞繆爾斯在《每日郵報》的說法；呈紅色、帶血或流出血性分泌物的耳屎代表耳道可能受傷或感染。造成狀況原因通常為中耳炎，但亦有機會是因為慢性發炎而導致的耳癌警號。若出血持續應立即就醫。

二，綠色耳屎

綠色耳屎的代表耳內可能受細菌感染，患者有機會出現耳痛、搔癢，甚至流出膿液。綠色是因為感染產生的細菌和分泌。

三，黑色或深褐色耳屎

黑色或深褐色耳屎可能是因為耳朵受黴菌或細菌感染；另外，耳屎長期堆積和暴露於灰塵亦會導致顏色。狀況常見於耳道自我清潔功能受阻人士，耳屎長期堆積導致耳鳴或聽力減退。