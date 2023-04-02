耳念珠菌具抗藥性 美病例數倍增！忽視威脅醫療體系恐受衝擊

近日，美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，一種難以治療且致命的耳念珠菌真菌感染，正以驚人的速度迅速傳播。

COVID-19疫情逐漸趨緩，但是具抗藥性及致命性的「耳念珠菌」，病例數卻在美國激增。近日，美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，一種難以治療且致命的耳念珠菌真菌感染，正以驚人的速度迅速傳播。

美「耳念珠菌」個案翻倍 大多具抗藥性

根據《BBC》報道，美國疾病控制與預防中心日前在報告中指出，在美國耳念珠菌通報案例幾乎是翻倍成長，在2021年已由756例增加到1,471例，2022年更增加到2,377例。

美國疾病控制與預防中心表示，耳念珠菌可以透過接觸感染者或受污染的表面、設備等傳播，許多患者來自醫院或老人養護中心，且使用抗真菌藥治療後，大多沒有太大的效果。

美國進一步分析指出，病例數增加的原因可能是受COVID-19疫情影響，醫院工作人員工作繁忙，未確實消毒防護裝備、醫療器材且未意識到預防耳念珠菌重要性等原因，導致病例數快速增加。

耳念珠菌病例以倍數增加，且愈來愈多的病人對目前最有效的抗真菌藥物有抗藥性。美國疾病控制與預防中心認為，耳念珠菌恐對全球健康構成嚴重威脅，並對各國發出警告。