耳念珠菌具抗藥性 美病例數倍增！忽視威脅醫療體系恐受衝擊

COVID-19疫情逐漸趨緩，但是具抗藥性及致命性的「耳念珠菌」，病例數卻在美國激增。近日，美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，一種難以治療且致命的耳念珠菌真菌感染，正以驚人的速度迅速傳播。
美「耳念珠菌」個案翻倍 大多具抗藥性
根據《BBC》報道，美國疾病控制與預防中心日前在報告中指出，在美國耳念珠菌通報案例幾乎是翻倍成長，在2021年已由756例增加到1,471例，2022年更增加到2,377例。
美國疾病控制與預防中心表示，耳念珠菌可以透過接觸感染者或受污染的表面、設備等傳播，許多患者來自醫院或老人養護中心，且使用抗真菌藥治療後，大多沒有太大的效果。
美國進一步分析指出，病例數增加的原因可能是受COVID-19疫情影響，醫院工作人員工作繁忙，未確實消毒防護裝備、醫療器材且未意識到預防耳念珠菌重要性等原因，導致病例數快速增加。
耳念珠菌病例以倍數增加，且愈來愈多的病人對目前最有效的抗真菌藥物有抗藥性。美國疾病控制與預防中心認為，耳念珠菌恐對全球健康構成嚴重威脅，並對各國發出警告。
一般民眾受威脅較低 但恐衝擊醫療體系
耳念珠菌(Candida auris)在2009年，首度於日本東京一家醫院的患者耳道中發現。最常侵入血液，引發菌血症，感染後症狀包括發燒、畏寒等，此外，也會影響呼吸系統、中樞神經系統、皮膚、內臟器官等。
根據世界衛生組織(WHO)統計，若受到耳念珠菌侵襲感染，患者約有30%至50%的死亡率。美國疾病控制與預防中心也在報告中指出，截至目前為止已有三分之一的患者在90天內死亡。
耳念珠菌主要在醫療機構內傳染，最常附著在血壓計壓脈帶、靜脈導管等醫療器材上。根據《BBC》報道，專家Neil Stone表示，耳念珠菌很難清除，解決辦法通常是關閉病房。
雖然，一般人在日常生活中不太會受到念珠菌感染，長期住院或安養機構住民才有較高的風險，但若感染免疫系統較弱或使用導管、呼吸器等醫療設備的病人，可能會造成重症、死亡。
再加上，耳念珠菌具有抗藥特性，主要又在醫療機構內傳播，對全球公衛、醫療都會造成負擔、威脅。專家Neil Stone在《BBC》報導中提到，若忽視耳念珠菌的威脅，可能會導致整個醫療照護系統停止運作。
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