耳暈、聽不清？3個長者1個有耳健康問題！長者耳力退化可大可小 嚴重可致跌倒及影響記憶力！耳鼻喉科醫生教路保耳前 先要保腎！

老人家行路步履不穩，周不時會感到頭暈噁心？或在聊天時過度用力發聲，同時又聽不清對話內容？以上種種狀況都與耳健康有關，因為耳仔會隨年齡增長而退化，所以老人家普遍都有耳健康問題。根據世界衛生組織指出，每3位長者就有1位面臨耳健康問題^。別以為問題普遍就忽視，耳暈、耳力退化等耳問題不僅影響溝通，更可能增加跌倒風險，甚至與記憶力下降有關！

長者常見的耳健康危機一：耳暈

耳暈並非單一的健康問題，而是一個可能引發嚴重後果的警號。許多長者在日常生活中會突然感到天旋地轉，輕則步伐不穩，重則跌倒受傷，甚至撞擊頭部，後果不堪設想。耳暈發作時，患者可能伴隨噁心、嘔吐，無法正常活動，不論社交、心理以至生活質素都大受影響。

從中醫角度看，耳暈與腎氣不足、氣血虧虛有密切關係。中醫理論認為「腎開竅於耳」，腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音。當腎精虧虛、氣血不足，營養難以上達頭部及耳竅，便容易出現耳暈、頭暈等徵狀。年齡增長、體質虛弱、作息失衡，都是導致腎氣不足的原因。

長者常見的耳健康危機二：耳力退化

另一個長者常見的耳部問題是耳力退化，俗稱「聽唔清」。初期，長者可能只是覺得與家人交談時聽不清楚，或看電視需要開大音量，但隨著時間推移，問題會逐漸加劇，影響家庭溝通，甚至導致孤獨感和情緒低落。根據一項美國研究發現，輕度耳力下降長者的跌倒風險，是耳力正常者的3倍，而每增加10分貝耳損，跌倒風險就可能會增加1.4倍1。耳力下降不僅影響安全，還與思考及記憶功能下降相關2，因為大腦必須耗費更多腦力處理模糊不清的聲音訊息，長期下來可能削弱記憶力與思考力，甚至影響長者的自理能力與生活質素。

中醫認為，耳力退化同樣源於腎氣不足、氣血不暢，以至耳部營養不足。腎為先天之本，精生髓，髓上濟耳；當腎精不足、氣血虧虛，耳竅失養，便出現耳力下降，甚至伴隨耳暈。

中醫角度：緩和耳力退化 保腎、補氣血是關鍵！

中醫調理的核心在於「保腎、補氣血」，透過食材或保健品，幫助腎氣恢復、促進氣血運行，讓營養能順利輸送至耳部，從根本改善耳部功能。採用「由內而外」的調理方式，緩解耳暈與耳力退化，同時有助提升整體活力與生活質素。

耳鼻喉科醫生推薦：維特健靈「滋寶奇珍」有助守護耳健康