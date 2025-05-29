耳朵也會中風？延誤治療恐失聰 醫：腦中風風險更高

47歲周小姐右耳突然聽不清楚，初期被誤診為耳壓異常，輾轉多家診所接受注射、針灸等治療皆無改善，一度被告知恐無法治癒。因同事介紹，周小姐前往臺北榮民總醫院耳鼻喉科接受廖文輝主任治療，確診為耳中風後住院。經專業診治與鼓勵，聽力逐步改善，最終完全恢復，甚至優於發病前的狀況。
突然耳悶耳鳴恐是「耳中風」 壓力與作息是高風險因子
清晨起床，突然一側耳朵聽不見、悶塞感、耳鳴、聲音失真，很多人以為只是耳屎堵塞或感冒，其實可能是「突發性耳聾」，俗稱「耳中風」。這是一種急性耳疾，錯過黃金治療72小時，恐永久失聰。
廖文輝醫師指出，病因可能與病毒感染、血液循環障礙、免疫異常、季節交替有關。突發性耳聾常見於40至60歲族群，近年有年輕化趨勢，常與長期壓力、睡眠不足、作息不規律有關。臨床定義為在3天內，連續3個頻率的聽力下降超過30分貝，九成為單側發作。研究顯示，耳中風患者未來5年內罹患腦中風風險高於常人。
八大治療策略 提升治癒率
臺北榮總耳鼻喉頭頸醫學部整合八大治療策略，有效提高突發性耳聾治癒率：
一、靜脈類固醇注射：抑制內耳發炎，減少口服副作用。
二、中耳腔注射：針對重度患者，提升藥效。
三、個人化治療建議：包括減重、調整作息與睡眠。
四、AI分析聽力圖：預測預後、動態調整治療。
五、聽力量值APP：輔助居家早期篩查與追蹤。
六、遠紅外線照射：促進耳蝸循環與代謝。
七、聽能復健操：放鬆呼吸技巧，改善頭頸部循環。
八、衛生教育手冊：提供案例與衛生教育知識，提升患者理解力。
搶救黃金期 72小時內治療最關鍵
臨床統計指出，72小時內接受治療，有七成病患能恢復部分或全部聽力，自然恢復率約32%至65%。超過14天未治療，效果明顯降低。出現單側耳聽力下降、耳鳴、耳悶、聲音失真或頭暈、頭痛，務必立即就醫。
廖文輝醫師強調，突發性耳聾並非無解，惟有盡早就醫、精準診治、持續追蹤，才能挽救聽力。
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