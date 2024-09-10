耳朵摸到腫塊竟是多形性腺瘤 醫警告：雖是良性仍不可忽視

人體當中主要的大唾液腺分布在腮腺(耳下腺)、頷下腺及舌下腺三處，而多形性腺瘤便是最常生長在這些位置的腫瘤。

一位年約40多歲女性，因在右耳前下方摸到一處腫塊，且經過幾個月也沒有消失，故到醫院就診。經過頭頸部超聲波等檢查後，診斷為腮腺所長出的腫瘤，經手術治療後，病理檢查結果為良性的多形性腺瘤，且腫瘤成功完整摘除，後續監察也未發現復發之情形。

多形性腺瘤 易出現在唾液腺周遭

新竹臺大分院病理部李宥徵醫生說明，在人體當中主要的大唾液腺分布在腮腺(耳下腺)、頷下腺及舌下腺三處，而多形性腺瘤便是最常生長在這些位置的腫瘤，在多數統計資料均顯示佔所有唾液腺腫瘤的一半以上，其好發在20至60歲之間的年輕及中年族群，又以女性較為常見。

李宥徵醫生進一步說明，雖多形性腺瘤本身為良性腫瘤，但過去也有不少案例顯示，若多形性腺瘤未被切除，而持續存留在體內，長期而言，會有腫瘤當中出現癌化細胞，甚至產生遠端轉移的風險。

建議手術切除 避免轉變為惡性風險

根據一份1950-60年代的大規模統計數據，超過15年未切除的多形性腺瘤內出現惡性轉變的比例為9.4%，而較近期一篇2022年的小樣本研究，則推算出十年以上的多形性腺瘤其惡性轉變機率達到20%。因此，雖然多形性腺瘤本身為良性腫瘤，且典型的案例並不難藉由細胞抽吸或活組織檢查就得出診斷，但在手術風險可接受的情況下，原則上還是會建議將它切除，避免後續惡性轉變的風險。