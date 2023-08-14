耳水不平衡｜張學友表演期間跌倒！醫生詳細講解耳水不平衡成因和即時處理方法

張學友於馬來西亞舉行個人演唱會，第三天(昨天)張學友在表演期間暈倒一度跌下，他隨即起身，閉眼繼續表演。事後學友表示自小有耳水不平衡問題，而且會每年發作一次。前政務司司長陳方安生、藝人鄭秀文、Dada陳靜、龔嘉欣等都曾受到耳水不平衡困擾，而就學友情況，耳鼻喉專科醫生黃嘉輝分享更多有關耳水不平衡資訊。

Q ： 甚 麼是耳水不平衡？耳朵中有水的嗎？ 耳水不平衡指的是內耳中液體的分布不均衡或液壓的變化，導致平衡功能受損。耳朵中確實含有液體，具體來說，內耳由三個半規管和耳石器官組成，這些結構負責維持平衡。 內耳液體包括前庭淋巴液和耳螺內的外淋巴液，這些液體的分布和壓力對於正常的平衡功能至關重要。當液體分布不均或液壓發生變化時，內淋巴水腫，會導致平衡器官無法準確感知頭部位置和動作，從而引發耳水不平衡的症狀。

Q ：耳水不平衡成因是甚麼？ 自發性耳水不平衡，即美尼爾氏綜合症，具體原因尚不清楚，但內淋巴水腫可能與遺傳、先天性結構異常或自身免疫疾病等因素有關。 耳水不平衡引起的頭暈或眩暈症狀，與平衡器官的異常訊號傳遞有關。內耳是平衡感知的主要器官，它通過感受頭部的位置、方向和加速度來維持平衡。當液體分布不均或液壓變化時，內耳的訊號傳遞會被干擾，導致大腦接收到不一致的平衡訊號。 這種不一致的訊號可能導致大腦產生混亂或誤解，引起頭暈、眩暈、不穩定感等症狀。此外，耳水不平衡還可能導致噁心、嘔吐和視覺問題，因為視覺系統和平衡系統是相互關聯的。 Q ：耳水不平衡有甚麼病徵？怎樣診斷？ 耳水不平衡的病徵因個體而異，但常見的症狀包括： 頭暈或眩暈感：這是最常見的症狀，可能是持續的、間歇性的或發作性的。有些人描述為房間旋轉或自身旋轉的感覺。

不穩定感：感覺自己站立或行走時不夠穩定，可能會感到搖晃或擺動。

失去平衡：可能導致摔倒或失去平衡的感覺。

噁心和嘔吐：與頭暈或眩暈感同時出現，可能是由於平衡系統與消化系統之間的相互作用。

視覺問題：包括模糊視覺、眼球震顫(眼球快速來回震動)或眼睛不能穩定地對準物體。 要確診耳水不平衡，通常需要進行綜合評估和檢查。以下是一些常用的診斷方法： 病史記錄：醫生會詢問你的症狀、病史和可能的觸發因素。

身體檢查：包括神經系統和平衡系統的檢查，醫生可能會觀察你的姿勢、眼球運動和平衡能力。

平衡功能測試：通過一系列的平衡測試評估你的平衡功能，包括眼動測試、頭位測試、步態測試等。

聽力測試：排除其他可能引起症狀的聽力問題。

影像學檢查：如磁共振成像(MRI)或電腦斷層掃描(CT)等，用於排除其他潛在的病因。

Q ：耳水不平衡發作時會維持多久？會持續數天嗎？ 耳水不平衡的發作持續時間因人而異，可以延續數分鐘到數小時，甚至可能持續數天。這些情況通常伴隨著更嚴重的症狀，如持續的眩暈、耳鳴和聽力喪失。 Q ：當出現耳鳴、耳塞、聽力減弱情況，是單邊耳朵還是雙耳同時出現？ 單邊耳朵受影響較常見。 Q ：甚麼人會較易患有耳水不平衡？ 好發年齡是多少？ 美尼爾氏綜合症通常在中年發病，但它也可以影響其他年齡段的人群，包括兒童和年長者。美尼爾氏綜合症可能與遺傳因素、內耳液體的異常以及其他健康問題有關。

Q ：為甚麼小朋友都會患有耳水不平衡？ 對於兒童而言，耳水不平衡的發病率較低，但並非不可能發生。在兒童中，耳水不平衡可能與先天性問題、感染或其他健康狀況有關。 Q ：像張學友表示從小就有耳水不平衡問題，而且每年都會病發一次，為甚麼？ 美尼爾氏綜合症特徵是反覆出現的眩暈發作、耳鳴、耳塞感和聽力減退。每年發作一次的情況可能由以下因素導致：

Q ：耳水不平衡的 小朋友比例是多少？ 關於小朋友(兒童)的耳水不平衡患病比例，有限的研究顯示，在兒童中的發病率相對較低。兒童耳水不平衡的確切比例取決於研究的範圍和定義。根據某些研究，大約有1%至3%的兒童可能受到耳水不平衡的影響。然而，這僅僅是一個估計數字，實際比例可能因不同的研究和地區而有所變化。 Reference: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29447806/ Q ： 為甚麼女性患病比例比男性高？ 目前對於美尼爾氏綜合症中女性患病比例較男性高的現象，尚無明確的答案。然而，有一些假設和觀察結果可以提供一些解釋： 激素因素：一種觀點認為，女性患病比例較高可能與激素水平的變化有關。激素在調節體液平衡方面起著重要作用，而美尼爾氏綜合症與內耳液體的異常有關。一些女性在月經周期或懷孕期間可能經歷激素水平的變化，這可能對內耳液體產生影響，從而增加患病風險。

自身免疫因素：自身免疫疾病在美尼爾氏綜合症的發生中可能發揮一定作用。研究表明，女性比男性更容易患自身免疫性疾病，而自身免疫性疾病與美尼爾氏綜合症之間存在一定的關聯。因此，女性更容易受到自身免疫因素的影響，增加了患病的可能性。

遺傳因素：美尼爾氏綜合症可能具有一定的遺傳傾向。研究發現，有家族患病史的人更容易患上美尼爾氏綜合症。由於染色體和基因在性別分配上的差異，一些基因變異可能與女性更容易患病有關。

Q ：如何治療耳水不平衡？藥物需長時間服食？可治愈嗎？ 治療耳水不平衡的方法可以因個體情況和病因而異。以下是一些常見的治療方法： 藥物治療：醫生可能會推薦使用藥物來減輕症狀和控制耳水不平衡的發作。常用的藥物包括抗暈動藥物(例如安坦、美敏爾)、利尿劑、抗過敏藥物等。藥物治療的持續時間因個體情況而異，可能需要長期服用藥物以控制症狀。

物理療法：某些物理療法可以幫助改善耳水不平衡的症狀，例如平衡訓練、前庭復康等。這些療法旨在通過特定的平衡和協調練習來增強身體的平衡機制。

手術干預：在一些嚴重的耳水不平衡病例中，如果藥物和物理療法無法有效控制症狀，醫生可能會考慮手術治療選項。手術干預的具體方式取決於病因和病情，例如鼓室內注射類固醇、內淋巴囊腫切除術、前庭神經切斷術等。 至於治愈耳水不平衡的問題，耳水不平衡的治療目標通常是減輕症狀、控制病情並提高生活質量，而不是完全治愈。耳水不平衡的病因多種多樣，有些病因可能可以通過治療完全消除，而其他病因可能需要長期管理和控制。對於一些患者，耳水不平衡的症狀可能會在時間推移中自行緩解或減輕，但並非所有患者都能完全康復。

Q ：手術會有甚麼風險？ 手術治療耳水不平衡可能涉及一些潛在的風險和併發症。以下是與鼓室內注射類固醇、內淋巴囊腫切除術和前庭神經切斷術相關的風險和注意事項： 鼓室內注射類固醇：這是一種將類固醇藥物注射到中耳鼓室內的治療方法，旨在減輕內耳的炎症和液體積聚。可能的風險和併發症包括： 鼓膜穿孔：注射過程中可能損傷鼓膜，導致鼓膜穿孔。 感染：注射過程中引入細菌可能導致中耳感染。 出血：注射過程中可能引起鼓室內出血。 鼻出血：在注射過程中，鼻部可能會出現出血。 內淋巴囊腫切除術：這是一種手術，旨在切除內淋巴囊腫，以減輕壓力和恢復平衡功能。可能的風險和併發症包括： 手術併發症：手術過程中可能出現出血、感染、麻醉反應等一般手術風險。 聽力損失：手術可能導致聽力損失，尤其是在囊腫與內耳結構緊密相連的情況下。 平衡功能恢復不完全：手術後，平衡功能可能仍然受到一定程度的影響。 前庭神經切斷術：這是一種手術，旨在切斷前庭神經纖維，以減輕暈眩和平衡問題。可能的風險和併發症包括： 平衡功能完全喪失：手術切斷前庭神經後，可能導致完全的平衡功能喪失。 聽力損失：手術可能對聽力造成損傷，尤其是在手術區域與聽覺神經接觸的情況下。 外界環境適應問題：手術後，由於平衡功能喪失，外界的姿勢和運動可能需要更長時間的適應。 Q ：當病發時應該怎處理？ 病發時，以下是一些建議的處理方法： 尋求醫療幫助：在病發時，請尋求專業醫療人員的幫助。醫生可以對你的症狀進行評估，確定病因，並提供相應的治療建議。

保持安靜和平衡：當你感到耳水不平衡時，盡量保持安靜並避免突然的頭部運動。避免從高處下來或從低處上升的快速移動，以減少平衡問題。

避免危險環境：如果你正在處理耳水不平衡，避免獨自在高處或危險的環境中活動，以免發生跌倒或其他危險事故。

使用輔助設備：根據醫生的建議，你可以考慮使用平衡輔助設備，例如手杖或步行器，以提供額外的穩定性和支持。

遵從醫生指示：嚴格遵從醫生的治療指示，包括藥物使用、定期檢查或任何其他建議。如果有任何症狀變化或不適，及時向醫生報告。

Q ：日常生活習慣及飲食方面有甚麼要注意？有傳補充維他命B有助預防耳疾，正確嗎？ 在日常生活習慣和飲食方面，以下是一些建議和注意事項： 健康飲食：保持均衡的飲食非常重要。飲食中應包含豐富的維生素、礦物質和其他營養素。攝取足夠的水、蔬菜、水果、全穀物、健康蛋白質和健康脂肪，避免咖啡因。

控制鈉攝入量：高鈉攝入可能導致體內液體滯留，進而對耳朵和平衡功能產生負面影響。適當控制鈉攝入，減少食用加工食品和鹽分含量高的食物。

避免過度耳損：避免長時間暴露在高音量音樂、噪音或聲音強烈的環境中。使用耳塞或耳機時要注意音量，避免過度刺激耳朵。

減少壓力：壓力可能對整體健康產生負面影響，包括耳朵和平衡功能。學習管理壓力，通過運動、放鬆技巧、冥想或其他方法來減輕壓力。 關於補充維生素B是否有助於預防耳疾，目前的科學研究對此問題的答案並不明確。維生素B是一個重要的營養素，對身體的正常運作至關重要，包括神經系統的功能。然而，對於特定耳疾的預防作用，目前缺乏充分的科學證據來支持補充維生素B的效果。