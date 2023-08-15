耳水不平衡｜突然頭暈、跌倒 或耳水不平衡

早前張學友在馬來西亞個人演唱會期間突然跌倒，事後學友表示自小患有耳水不平衡，而且每年發作一次。原發性的耳水不平衡，又稱美尼爾氏綜合症，因為內耳中液體分布不均或液壓變化，令平衡功能受影響，繼而容易跌倒。
耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，內耳由三個半規管和耳石器官組成，這些結構負責維持平衡，「當中含有前庭淋巴液和耳螺內的外淋巴液，液體分布不均或液壓發生變化時，會導致內淋巴水腫，於是平衡器官無法準確感知頭部位置和動作，引發耳水不平衡的症狀。」
多數於中年發病
美尼爾氏綜合症較多見於中年人，成因未明，不過內淋巴水腫可能與遺傳、先天性結構異常或自身免疫疾病等因素有關。而女性患者較多的原因，黃嘉輝估計與激素、免疫系統及遺傳因素有關，「激素於調體液平衡起著重要作用，而女性的周期性激素水平變化或增加耳水不平衡風險；女性自身免疫疾病風險較高，而自身免疫性疾病與美尼爾氏綜合症之間存在一定的關聯；而遺傳學上，由於染色體和基因在性別分配上的差異，一些基因變異可能與女性更容易患病有關，包括了美尼爾氏綜合症。」
徵狀因人而異
患者的徵狀因人而異，例如頭暈亦可以是持續、間歇性或偶然發作，其他徵狀包括站立或行走時感到不穩定、失平衡跌倒、噁心嘔吐、視力模糊、眼球震顫等，嚴重者甚至會有單邊耳朵耳鳴、聽力喪失等。黃嘉輝續指，「某些患者會有一些美尼爾氏綜合症的觸發因素，例如壓力、焦慮、情緒波動、飲食因素(高鈉、咖啡因或酒精攝取)、頭部姿勢改變等，亦可與其他健康問題有關，如自身免疫疾病、血液循環問題、代謝紊亂、過敏反應等。」
發病自救貼士
嚴重或須手術處理
黃嘉輝坦言，耳水不平衡症狀可能隨時間自行緩解或減輕，但並非所有患者都能完全康復，「醫生或處方藥物減輕徵狀和減少發作，包括抗暈動藥物、利尿劑、抗過敏藥物等；亦可利用物理療法加強患者身體平衡機制。」對於藥物無法有效控制的嚴重患者，則可考慮手術干預，醫生會因為病因和病情，選擇鼓室內注射類固醇、內淋巴囊腫切除術、前庭神經切斷術等，以減輕徵狀、提升生活質素。