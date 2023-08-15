耳水不平衡｜突然頭暈、跌倒 或耳水不平衡

早前張學友在馬來西亞個人演唱會期間突然跌倒，事後學友表示自小患有耳水不平衡，而且每年發作一次。原發性的耳水不平衡，又稱美尼爾氏綜合症，因為內耳中液體分布不均或液壓變化，令平衡功能受影響，繼而容易跌倒。

耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，內耳由三個半規管和耳石器官組成，這些結構負責維持平衡，「當中含有前庭淋巴液和耳螺內的外淋巴液，液體分布不均或液壓發生變化時，會導致內淋巴水腫，於是平衡器官無法準確感知頭部位置和動作，引發耳水不平衡的症狀。」