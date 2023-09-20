耳疾｜暈眩、聽障、耳鳴有救！內耳疾病6大治療攻略

隨人口老化，退化性的內耳疾病成為現在耳鼻喉科治療的常見疾病。國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級醫生王拔群表示，內耳疾病包括了眩暈、聽力障礙以及耳鳴等，過去被認為沒有特別好的療效，但這數十年來臨床醫學突飛猛進發展，使許多內耳的問題都已經有了新的解決方案，院內主要提供6大類內耳積極療法。

平衡復健運動 對於急性發作期已經結束，進入慢性平衡失衡狀態的病人，可以鼓勵病人進行前庭平衡的復健運動，透過衛教資料以及網路教學影片的觀摩，鼓勵病人在家做平衡復健運動，減少藥物使用的負擔，以早日恢復良好的生活質素，這對於一些中老年的病人尤其重要。

耳石復位術 王拔群說明，對於一些隨著姿態改變而發生具有特徵性耳石脫落的眩暈病人，除了傳統的藥物治療外，也可以幫病人進行耳石復位術，已迅速解決病人姿勢性眩暈的問題，此復位術一次的成功率可以達到八、九成左右，同時病人也不受到次數的限制，可以重複的施予，但是最重要的是要能夠正確地確立耳石脫落的診斷。

頑固型梅尼爾氏症病人耳內健他黴素注射治療 對於一些單側聽力已經受損而平衡功能治療效果很差的病人，因為反覆的眩暈發作生活質素很差，這類的病人可以施予耳內的健他黴素注射治療，這類的耳內注射能夠徹底阻斷半規管內的平衡細胞，大大的減少眩暈再發的機會，本科接近20年長時間追蹤治療的結果，發現成功率可以達到七到九成之間。 急性神經聽力障礙的積極性藥物治療 單側的急性聽力損傷可以是由於梅尼爾氏症、突發性耳聾或者是小腦橋腦腫瘤所造成，如果能夠排除掉腫瘤的原因，可以先考慮使用積極的藥物來治療急性神經聽力障礙，這些藥物包括口服的利尿劑與降壓藥水，以降低內耳淋巴囊腫的壓力，或者耳內注射類固醇來減緩內耳發炎的情形，效果都相當的不錯，但是必須要掌握發病的時間。