耳順之年「耳不順」 中醫減緩耳鳴症

耳鳴的患者也會合併出現如聽力損傷、耳悶脹感、睡眠障礙、情緒不佳等問題，尤其是睡眠障礙，在夜深人靜時，患者會覺得耳鳴聲大到影響睡眠。

60歲的黃小姐選擇在「耳順之年」從職場退休，正準備開心迎接新人生，不料卻在退休幾個月後，出現暈眩合併嘔吐現象，經西醫診斷為「美尼爾氏症」造成的耳鳴，服用藥物後症狀依然不見改善，於是求診中醫診治，左耳聽力也總算在治療得到改善，耳鳴的聲音也一併減弱，重拾生活品質。

耳鳴成因複雜 與五臟六腑和十二經脈有關

台南市立醫院中醫部醫師趙念廷指出，上述患者自述在暈眩及嘔吐現象後，接下來2個月，又發現左耳似乎聽不太到低頻的聲音，有時還會出現忽大忽小的「沙沙」聲，或有蟬鳴般的「唧唧」聲。其實耳鳴的成因複雜，《醫學真經》中提到：「十二經脈，上終於耳，其陰陽諸經，適有交並。」可知耳朵與五臟六腑和十二經脈均有密切關聯。