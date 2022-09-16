耳骨重整手術 改善傳導性失聰

聽力問題主要分為兩大類，分別是感音神經性失聰和傳導性失聰。前者主因是退化，後者則是聲音傳送出現障礙，未能傳達到內耳耳蝸。如果傳導性失聰源於中耳耳骨結構問題，便有機會可透過耳骨重整手術去改善聽力。

耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，中耳的範圍是耳膜到耳窩之間的位置，正常來說這空間充滿空氣，而耳膜後有3塊耳聽骨，由外到內分別是錘骨、耳砧骨和耳鐙骨，組成一條傳導鏈，將聲音由耳膜的震盪傳去內耳耳蝸，而耳蝸的神經便可以感覺到，變為聲音訊號。

耳聽骨結構出問題

有很多原因可以影響耳聽骨的結構。黃嘉輝解釋，「例如耳膜長期發炎含膿，會令中耳位置結痂、鈣化而令耳骨『生實』，未能傳遞震動；又或者耳骨受到膽脂瘤侵蝕或壓迫，令傳導鏈斷開；亦有耳骨硬化個案，耳鐙骨未能正常發揮功能；部分患者屬先天問題，耳骨發育不健全令聲音傳遞欠佳。」膽脂瘤是中耳空間出現了凹陷袋，中間會藏耳垢皮屑，久而久之會變大並壓迫附近的骨，若孳生細菌更可能發炎流膿，宜及早處理。

並非所有患者適合手術

在決定做手術前，醫生會先透過影像檢查和聽力檢查等評估患者情況。黃嘉輝指並非所有患者都適合耳骨重整手術，須視乎患者自身情況，例如只剩下一邊耳可聽東西，又或另一邊耳朵聽力較差，就未必會冒風險做手術，寧願用助聽器改善聽力；另外，如果聽力與患者接收到的音量差距不大，也不值得做手術提升這少許聽力。