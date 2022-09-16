耳骨重整手術 改善傳導性失聰

聽力問題主要分為兩大類，分別是感音神經性失聰和傳導性失聰。前者主因是退化，後者則是聲音傳送出現障礙，未能傳達到內耳耳蝸。如果傳導性失聰源於中耳耳骨結構問題，便有機會可透過耳骨重整手術去改善聽力。
耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，中耳的範圍是耳膜到耳窩之間的位置，正常來說這空間充滿空氣，而耳膜後有3塊耳聽骨，由外到內分別是錘骨、耳砧骨和耳鐙骨，組成一條傳導鏈，將聲音由耳膜的震盪傳去內耳耳蝸，而耳蝸的神經便可以感覺到，變為聲音訊號。
耳聽骨結構出問題
有很多原因可以影響耳聽骨的結構。黃嘉輝解釋，「例如耳膜長期發炎含膿，會令中耳位置結痂、鈣化而令耳骨『生實』，未能傳遞震動；又或者耳骨受到膽脂瘤侵蝕或壓迫，令傳導鏈斷開；亦有耳骨硬化個案，耳鐙骨未能正常發揮功能；部分患者屬先天問題，耳骨發育不健全令聲音傳遞欠佳。」膽脂瘤是中耳空間出現了凹陷袋，中間會藏耳垢皮屑，久而久之會變大並壓迫附近的骨，若孳生細菌更可能發炎流膿，宜及早處理。
並非所有患者適合手術
在決定做手術前，醫生會先透過影像檢查和聽力檢查等評估患者情況。黃嘉輝指並非所有患者都適合耳骨重整手術，須視乎患者自身情況，例如只剩下一邊耳可聽東西，又或另一邊耳朵聽力較差，就未必會冒風險做手術，寧願用助聽器改善聽力；另外，如果聽力與患者接收到的音量差距不大，也不值得做手術提升這少許聽力。
人工假骨vs自體移植
耳骨重整手術過程與耳膜修補手術相似，先於外耳道開一個切口，將皮膚連同耳膜揭起，透過顯微鏡或內窺鏡儀器檢視三塊耳聽骨以及中耳情況，然後再選擇使用人工假骨，或者用自體耳砧骨作移植，重組傳導鏈。黃嘉輝稱，「人工假骨為合成物料，如鈦金屬或塑膠類型，好處是有需要可再做手術更換，缺點則始終是外來物，有可能排斥、移位，亦會因金屬疲勞等影響其壽命。自體移植沒有排斥問題，醫生會先取出耳砧骨，重塑外形後再放入適當位置，但手術時間會較長，需要1至2小時，以及若耳砧骨不完整就未必適合自體移植。」
提升生活質素
黃嘉輝分享一個五十多歲男士的個案，他小時候做過清除膽脂瘤的手術，當時屬開放式手術，同時清除耳聽骨避免復發，而影響了一邊耳的聽力。檢查時確定膽脂瘤沒有復發，中耳沒有發炎，聲音傳入內耳有約40分貝差距，於是決定接受耳骨重整手術。醫生發現中耳只剩下耳膜和耳鐙骨，於是放入鈦金屬人工假骨協助傳聲。術後聽力雖未能與耳常耳朵相比，但生活亦得到改善，毋須完全依靠單邊耳朵。