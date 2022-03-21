耳鳴是一些聲音只有自己感覺得到，但並沒有外來聲音的存在。相信不少人都經歷過耳鳴，聽到的「聲音」也不盡相同，要留意若是長時間耳鳴持續，又或發現聽力下降，就要求醫。 耳鳴音頻可高可低，亦可似風聲。耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，耳鳴分主觀性和客觀性兩類，「主觀性是只有自己聽到，別人聽不到的，聲音在聽力神經、大腦皮層等神經系統中產生；客觀性則因血管閉塞、牙骹、肌肉痙攣等產生聲音，醫生可用聽筒聽見，但相對個案較少。」

間中出現多屬正常 黃嘉輝續指，「出現耳鳴未必一定有聽力問題，例如很多人都試過突然聽到『V』一聲，如聽覺沒有受損就不用理會。有時去到十分寧靜的環境，如隔音房，都會突然有耳鳴。因為聽不到外來聲音時，腦中的耳鳴聲就變得容易察覺，這都是正常的，毋須擔心。」但如耳鳴情況持續，或者覺得和聽力下降有關，尤其只有單邊耳朵出問題，又或伴隨其他相應症狀，如耳朵脹悶、頭暈等便應求診。 弱聽致耳鳴明顯 有研究指，持續耳鳴人士中有70%患有弱聽。黃嘉輝指出，引致弱聽的原因很多，「可能是耳垢或其他東西閉塞耳道、耳膜破損、耳骨受損或硬化、中耳積水，又或耳蝸、聽覺神經因為病毒感染、血管阻塞、藥物等而出現損傷，甚至大腦皮層、內耳部分或神經線有良性腫瘤，都可令聽力下降，並出現耳鳴。」如屬退化，一般會由高音開始漸漸聽不到，到影響中音、溝通出現困難始發現弱聽，過程需要數年甚至更長時間；但如果是感染、血管閉塞，則可能在數小時內聽力變差。