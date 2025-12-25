熱門搜尋:
健康
2025-12-25 09:00:00

聖誕大餐零罪惡感食意粉！營養師揭9款意粉熱量 白醬最邪惡？



聖誕大餐零罪惡感食意粉！營養師揭9款意粉熱量 白醬最邪惡？

聖誕節享用聖誕大餐時，少不免會有意粉的選擇，但又怕會吃得太盡興而聖誕後瘋狂增磅？有營養師指出，吃意粉時只要在麵條、醬料及配料上選擇得宜，也可以降低罪惡感地享用。營養師指出，分別9款意粉麵條的熱量，並教大家3招更健康的選擇。

9款意粉熱量 白醬最邪惡？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，意粉雖然美味卻常常令人擔心其熱量過高，而其實意粉的熱量主要由麵條、醬料及配料的選擇所影響。透過恰當的搭配，能夠兼顧美味與健康，無需有負擔。9款意粉條、4款醬料和6款主菜熱量如下：

意粉條熱量(每100g估算)

  • 天使麵(Capellini)：362 kcal
  • 蝴蝶麵(Farfalle)：355 kcal
  • 彎管麵(Macaroni)：352 kcal
  • 貝殼麵(Conchiglie)：350 kcal
  • 筆管麵(Penne)：350 kcal
  • 意式直麵(Spaghetti)：348 kcal
  • 細扁麵(Linguine)：347 kcal
  • 墨魚麵(Squid Ink Pasta)：347 kcal
  • 螺旋麵(Fusilli)：344 kcal

醬料熱量(每200g估算)

  • 白醬：319 kcal
  • 青醬：298 kcal
  • 紅醬：211 kcal
  • 清炒醬：136 kcal

主菜熱量(每人份估算)

  • 義大利肉醬(120g)：262 kcal
  • 德國香腸(2條/94g)：259 kcal
  • 煙肉(3片/63g)：234 kcal
  • 雞胸肉(100g)：117 kcal
  • 蘑菇(200g)：69 kcal
  • 海鮮(3隻蝦、2隻干貝、10隻蜆)：53 kcal
     
冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖）

3招聖誕大餐零罪惡感食意粉

營養師高敏敏建議，可以作出更健康的選擇如下：

1. 優選直麵：

  • 與扁麵或螺旋麵相比，直麵的光滑表面能有效減少醬料的吸附，有助於減少總熱量攝取。

2. 偏向清炒醬料：

  • 清炒 > 紅醬 > 青醬 > 白醬。這些醬料的熱量和油脂含量依序增加，清炒醬料因其清淡口感，會是更好的選擇。

3. 搭配白肉、蘑菇與蔬菜：

  • 蔬菜、菇類及海鮮的熱量相對較低，這樣的搭配不僅美味，還能增加營養密度。

營養師提醒，若想享用意粉時不必感到罪惡感，重點在於精選麵條和醬料，以及避免高脂肪的主菜。透過這些小細節的調整，能顯著降低熱量攝取，讓你輕鬆享受美食的同時，維持良好的營養平衡與健康。

