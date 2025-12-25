聖誕大餐零罪惡感食意粉！營養師揭9款意粉熱量 白醬最邪惡？

聖誕節享用聖誕大餐時，少不免會有意粉的選擇，但又怕會吃得太盡興而聖誕後瘋狂增磅？有營養師指出，吃意粉時只要在麵條、醬料及配料上選擇得宜，也可以降低罪惡感地享用。營養師指出，分別9款意粉麵條的熱量，並教大家3招更健康的選擇。

9款意粉熱量 白醬最邪惡？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，意粉雖然美味卻常常令人擔心其熱量過高，而其實意粉的熱量主要由麵條、醬料及配料的選擇所影響。透過恰當的搭配，能夠兼顧美味與健康，無需有負擔。9款意粉條、4款醬料和6款主菜熱量如下： 意粉條熱量(每100g估算) 天使麵(Capellini)：362 kcal

蝴蝶麵(Farfalle)：355 kcal

彎管麵(Macaroni)：352 kcal

貝殼麵(Conchiglie)：350 kcal

筆管麵(Penne)：350 kcal

意式直麵(Spaghetti)：348 kcal

細扁麵(Linguine)：347 kcal

墨魚麵(Squid Ink Pasta)：347 kcal

螺旋麵(Fusilli)：344 kcal 醬料熱量(每200g估算) 白醬：319 kcal

青醬：298 kcal

紅醬：211 kcal

清炒醬：136 kcal 主菜熱量(每人份估算) 義大利肉醬(120g)：262 kcal

德國香腸(2條/94g)：259 kcal

煙肉(3片/63g)：234 kcal

雞胸肉(100g)：117 kcal

蘑菇(200g)：69 kcal

海鮮(3隻蝦、2隻干貝、10隻蜆)：53 kcal



3招聖誕大餐零罪惡感食意粉 營養師高敏敏建議，可以作出更健康的選擇如下： 1. 優選直麵： 與扁麵或螺旋麵相比，直麵的光滑表面能有效減少醬料的吸附，有助於減少總熱量攝取。 2. 偏向清炒醬料： 清炒 > 紅醬 > 青醬 > 白醬。這些醬料的熱量和油脂含量依序增加，清炒醬料因其清淡口感，會是更好的選擇。 3. 搭配白肉、蘑菇與蔬菜： 蔬菜、菇類及海鮮的熱量相對較低，這樣的搭配不僅美味，還能增加營養密度。 營養師提醒，若想享用意粉時不必感到罪惡感，重點在於精選麵條和醬料，以及避免高脂肪的主菜。透過這些小細節的調整，能顯著降低熱量攝取，讓你輕鬆享受美食的同時，維持良好的營養平衡與健康。