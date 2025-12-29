聖誕捱夜捱得多 猝死風險大增！醫生揭捱夜後做4件事恐致猝死

熬夜會增加猝死風險？有醫生指出，捱夜短期內可能不會立即造成明顯後果，但長期的睡眠不足會對健康產生潛在的危害，增加猝死風險。醫生指出，若捱夜後進行4件事，有可能會「引爆」心臟恐猝死。

聖誕捱夜捱得多 猝死風險大增！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多年輕人以為再堅持一下就可以無視身體發出的警告。而其實身體的極限可能在不知不覺中早已達到。熬夜所帶來的風險如下：

1. 睡眠急劇減少

當連續3天睡眠時間低於4小時，身體已經強迫進入「危機模式」，這一情形在臨床上稱為「急性睡眠剝奪」。此時，身體反應如同油門到底卻拔掉煞車，導致以下情況：

心跳加速

血壓上升

血管發炎

心律不穩

研究表明，短期的睡眠剝奪會引發顯著的生理變化，這種影響在隨後的24小時內開始顯現。所有不只是長期失眠才危險，短期熬夜也會令身體瞬間進入高風險狀態。多篇研究顯示：

睡眠少於5小時：心血管疾病風險約1.4至1.5倍

睡眠少於4小時：心血管疾病風險會再跳一級，落在2至3倍區間

2. 熬夜後假裝正常

最常見的錯誤並不是熬夜本身，而是熬夜後「假裝沒事」。

缺乏睡眠後大腦和身體會出現：

體內的壓力荷爾蒙

心血管負擔增重

交感神經過度興奮

血壓升高

從而提高心律不正的風險。研究發現，若24小時不睡，迷走神經的功能就會下降 30%，心律不正風險立刻上升。這一系列反應逐漸削弱的生理功能，為猝死埋下了隱患。