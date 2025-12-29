聖誕捱夜捱得多 猝死風險大增！醫生揭捱夜後做4件事恐致猝死

熬夜會增加猝死風險？有醫生指出，捱夜短期內可能不會立即造成明顯後果，但長期的睡眠不足會對健康產生潛在的危害，增加猝死風險。醫生指出，若捱夜後進行4件事，有可能會「引爆」心臟恐猝死。
聖誕捱夜捱得多 猝死風險大增！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多年輕人以為再堅持一下就可以無視身體發出的警告。而其實身體的極限可能在不知不覺中早已達到。熬夜所帶來的風險如下：
1. 睡眠急劇減少
當連續3天睡眠時間低於4小時，身體已經強迫進入「危機模式」，這一情形在臨床上稱為「急性睡眠剝奪」。此時，身體反應如同油門到底卻拔掉煞車，導致以下情況：
- 心跳加速
- 血壓上升
- 血管發炎
- 心律不穩
研究表明，短期的睡眠剝奪會引發顯著的生理變化，這種影響在隨後的24小時內開始顯現。所有不只是長期失眠才危險，短期熬夜也會令身體瞬間進入高風險狀態。多篇研究顯示：
睡眠少於5小時：心血管疾病風險約1.4至1.5倍
睡眠少於4小時：心血管疾病風險會再跳一級，落在2至3倍區間
2. 熬夜後假裝正常
最常見的錯誤並不是熬夜本身，而是熬夜後「假裝沒事」。
缺乏睡眠後大腦和身體會出現：
- 體內的壓力荷爾蒙
- 心血管負擔增重
- 交感神經過度興奮
- 血壓升高
從而提高心律不正的風險。研究發現，若24小時不睡，迷走神經的功能就會下降 30%，心律不正風險立刻上升。這一系列反應逐漸削弱的生理功能，為猝死埋下了隱患。
3. 長期睡眠不足
儘管每天睡眠少於6小時不會立即引發健康問題，但會逐步減弱整體系統，導致：
- 情緒不穩
- 反應遲鈍
- 血壓波動
- 運動後恢復得特別慢
這些症狀雖不直接危及生命，卻是身體在警示我們注意睡眠的重要性。研究指出，當睡眠時間少於6小時，心血管死亡率就會顯著增加。
4. 熬夜後面對高壓環境
高壓環境是心臟猝死最常見的誘因之一。熬夜後身體已經處於高壓狀態，而如果接下來需面激烈的運動：
- 高壓開會
- 情緒負荷大
- 做高強度健身
- 重量訓練
在將心臟推向極限的同時，也增加了發生心律不正或心肌梗塞的。
黃醫生指，熬夜或許不會立即導致猝死，但真正致命的隱患在於危機模式的反覆出現。偶爾的熬夜可以理解，但若其成為習慣，後果將相當嚴重。所以，我們的身體便無法承受這般折磨。