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健康
2023-12-12 13:00:00

聖誕禮物2023｜聖誕必送趣味+健康兼備 調理個Reboot Your系列 低至$130高質交換禮物！內附節日限時優惠活動！

資料由客戶提供

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聖誕禮物2023｜聖誕必送趣味+健康兼備 調理個Reboot Your系列 低至$130高質交換禮物！內附節日限時優惠活動！

聖誕節將至，節日派對接踵而來，到底應該入手甚麼交換禮物，才能兼備趣味及實用，又不過度破費呢？辛苦了一整年，是時候慰勞一下自己及親朋好友，由威發藥業研發的調理個Reboot Your保健食品系列，不但產品名稱趣味十足，更能幫助大家調理身體內經常被忽略的臟腑，全方位調理及護養身體，由內到外強化體質。價錢約為$100$300不等，經濟實惠又大方得體，產品命名也兼具趣味創意，作為聖誕交換禮物就最適合不過！以下為大家精選不同預算的送禮提案︰

調理個系列

$200以下交換禮物推介︰

1. 調理個肺$129/ (30)

適合人士︰乾燥季節、病後或不時出現咳嗽症狀

不少人都會因口乾舌燥而出現乾咳及喉嚨痕癢，而吸煙人士及病後也經常出現持續咳嗽、痰多及疲倦等症狀。【調理個肺】結合10種天然草本成分，具有補肺養胃、滋陰潤燥的功效，有助紓緩口乾舌燥、喉嚨乾涸引起的乾咳及喉嚨痕癢，使呼吸更順暢，尤其適合乾燥季節及染疫康復後出現後遺症狀人士飲用。產品屬顆粒沖劑，方便攜帶，易於飲用。

調理個肺30包裝

調理個肺30包裝

2. 調理個腎 $189/ (90)

適合人士︰關注腎功能、精神欠佳及失眠、免疫力、上呼吸道健康人士及頭髮健康等人士

【調理個腎】嚴選頂級冬蟲夏草分離所得的【Cs-4蝙蝠蛾擬青黴】，採用高科技深層發酵及高溫烘乾技術研製而成，有效地萃取與保存蟲草當中的活性成分─蟲草酸、蟲草多醣及腺苷，其保健價值媲美野生冬蟲夏草，功效顯著。產品性質溫和，補而不燥，全面提升免疫力、改善疲勞及睡眠質素；同時促進上呼吸道健康、強化肺部健康等功效。

調理個腎90粒 (蟲草CS4)

調理個腎90粒 (蟲草CS4)

3. 調理個心 $188/ (60)

適合人士︰肥胖、缺乏運動、飲食不規律人士，以及關注三高和心臟健康人士

普遍香港人工作忙碌、一日三餐不定時，再加上不良飲食習慣，經常久坐又缺乏運動，隨時為心血管埋下計時炸彈。【調理個心】嚴選輔酶Q10、肌酸和橄欖精華中的羥基酪醇，三大高效護心成分支援心臟功能，全面保護心血管健康，維持心臟收縮功能正常，提升心肌活力，強健心臟。輔酶Q10及羥基酪醇能提升抗氧化酶的活性，有助抑制脂蛋白的氧化，從而減低心血管問題導致的風險，保護心臟及心血管健康。

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調理個心60粒

調理個心60粒

4. 調理個胃 $130/ (60)

適合人士︰經常飲酒、暴飲暴食、生活忙碌、壓力大之人士，以及關注胃部及消化系統健康人士

【調理個胃】蘊含的鋅肌肽，是從兩款護胃孖寶成分—鋅離子和肌肽利用螯合技術製成，效果比單獨攝取兩種成分更為有效。

鋅肌肽修復胃壁及胃腸道的破損，維護胃黏膜屏障的完整性，增加對胃酸刺激的耐受度，有助紓緩各種消化及胃損傷不適症狀；更能輔助抑制幽門螺旋菌生長和減緩炎症反應，有助平衡腸胃部的微生態環境，維持胃部與消化系統的健康。

鋅元素亦具抗氧化及抗炎功效，能加快受損組織的修復，促進傷口癒合。

調理個胃60片

調理個胃60片

至於預算$300，不妨考慮以下保建品︰

1. 調理個肝 $250/ (60)

適合人士︰經常應酬及熬夜、有吸煙及飲酒習慣、容易疲倦及免疫力弱人士，以及關注肝功能及肝酵素人士

【調理個肝】嚴選四大護肝元素，結合牛磺酸、精氨酸、鳥氨酸及鋅，經研究證實，成分有效抵禦氧化壓力，減少體內發炎反應，發揮保護肝臟及肝細胞的作用。

此外，牛磺酸及精氨酸可降低肝臟脂肪生成，或有助於穩定體內血脂及血糖水平；牛磺酸更可於2個月內顯著降低肝酵素水平，提升酒精代謝的酵素活性，達致清肝排毒、醒酒護肝，減少肝臟細胞受損，支撐肝臟正常運作及整體健康。

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調理個肝60粒

調理個肝60粒

2.調理個腦 $295/ (30)

適合人士︰關注記憶力及專注力、工作及學習表現、腦部疲勞及疫後遺症等人士

腦部健康發展對於提升工作效率極為重要，【調理個腦】含有磷脂絲胺酸是一種脂質分子，在大腦中扮演著重要的角色，它可以幫助調節神經傳導物質的釋放，促進神經元之間的通訊，有助於記憶和學習。磷脂絲胺酸也是一種受到關注的營養素，有研究顯示，補充磷脂絲胺酸可以改善記憶力和認知能力，強化思維反應, 延緩腦部衰退。

調理個腦30片

調理個腦30片

調理個Reboot Your特意推出限時推廣活動，任選2件即享折扣優惠，大家更可自行配搭心水禮品，把握機會啦！

  1. 即日至1228日期間，於屈臣氏購買【調理個系列】指定皇牌產品可享買第2件半價優惠。
  2. 即日至1231日期間，於一田、Soda Mall、先施及官網WeArshop購買【調理個系列】全線產品可享買275折優惠。

WeArshop官網購買連結

屈臣氏官網購買連結

銷售點：屈臣氏、一田、Soda Mall、先施、HKTVmall、官網WeArshop 及各大藥房藥行有售。（部分調理個系列產品只限於指定零售商或各大藥房藥行有售）

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