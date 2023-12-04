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健康
2023-12-04 15:30:18

聖誕節｜必食薑餅、火雞同士的糖？薑餅點樣食會健康啲？

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聖誕節｜必食薑餅、火雞同士的糖？薑餅點樣食會健康啲？

聖誕節｜必食薑餅、火雞同士的糖？薑餅點樣食會健康啲？

2023年踏入最後一個月，相信大家外出時都一定會聽到不同的聖誕歌，聖誕節除了有大大小小的party在等著大家，亦有很多必食的聖誕節食物！今次就和大家分享它們的營養，及較健康的食法！

聖誕節｜必食薑餅、火雞同士的糖？薑餅點樣食會健康啲？ 聖誕節｜必食薑餅、火雞同士的糖？薑餅點樣食會健康啲？

聖誕經典食物一：薑餅

薑餅可以做成薑餅人或薑餅屋，有得食又有得玩，非常受大小朋友的歡迎。薑餅的成分一般包括薑粉、肉桂粉、丁香粉等香料，再加上黑糖及牛油等。如果要造成薑餅人或薑餅屋，則會再加上糖霜及不同的糖果做裝飾，令熱量飆升。製造薑餅時需要用到大量牛油，如果想健康一點，可以芥花籽油或葡萄籽油代替，亦可將牛油的比例調低。

聖誕節｜必食薑餅、火雞同士的糖？薑餅點樣食會健康啲？

聖誕經典食物二：火雞

聖誕經典食物二：火雞

火雞是聖誕大餐必備的食物，過去更有調查指出，87%的英國人認為沒有火雞就不是真正的聖誕節，可見火雞在大家心目中的地位！火雞在烹調前一般會抹上橄欖油及鹽調味，並在雞肚內放入紅蘿蔔、芹菜、洋蔥等食材，有營養師指出火雞屬於低脂的豆魚蛋肉類，只要避免進食燒焦的部分，其他都可以放心食用呢！

聖誕節｜必食薑餅、火雞同士的糖？薑餅點樣食會健康啲？

聖誕經典食物三：士的糖

聖誕經典食物三：士的糖

士的糖又稱拐杖糖，據說是為了讓小朋友安靜而發明的！士的糖是由薄荷糖製成的，成分包括砂糖、糖漿、食用香料及食用色素等，每100克約有78克糖，因此不論是大人或小朋友都要避免食太多！

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