聞唔到飯香恐患冠心病 醫生教3招應對嗅覺變化

嗅覺也可以反映心臟問題？有醫生指出，心臟問題的先兆可能不是胸痛，而是嗅覺問題出現改變，例如在日常生活中開始聞不到食物的氣味或食物的氣味變淡，便有可能是患冠心病的先兆。醫生指出，有3大方法，有助應對嗅覺變化。

長者聞唔到飯香恐患冠心病 遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人以為感到味道變淡是年齡增長的正常現象，但其實嗅覺的變化是一個重要的健康訊號。根據2025年《JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery》上的研究，對於75歲以上的長者來說，嗅覺變差是未來2到4年冠心病風險倍增的警告。嗅覺問題有時比胸痛更早出現。 而嗅覺變差也會對生活造成影響，在臨床上，嗅覺變差會導致： 飲食減少：長者可能覺得食物不香，導致體重下降。 對環境的反應減少：例如，煮飯時聞不到香氣，甚至無法感知瓦斯味。 情緒低落：整體感受力下降，生活變得乏味。 這些都可能暗示著營養變差、活動量下降、情緒低落、社交減少，進而影響心血管健康。

嗅覺關心血管健康甚麼事？ 張醫生指，根據動脈粥樣硬化社區研究，研究追蹤長達9.6年平均75歲的五千多位長者，發現嗅覺差的長者在前4年得到冠心病風險幾乎是嗅覺正常者的2倍。嗅覺的變化可能反映了微血管的損傷，而這些微血管的健康直接與心血管系統相關，並會在未來數年出現。所以，當嗅覺退化有可能比心電圖更早發現到危險。 他解釋指，由於嗅覺神經高度依賴微血管的血流，當微血管受損、動脈硬化和慢性發炎，就會反映在嗅覺。同時，嗅覺與大腦的邊緣系統相連，有可能會影響情緒、飲食、社交和動力，進而影響心血管。所以，嗅覺的問題其實是整體健康的縮影。 醫生教3招應對嗅覺變化 張醫生提出以下3大實用生活建議，以應對嗅覺變化： 1. 重視嗅覺變化： 如果您發現味道變淡，這可能是一個健康提醒，尤其對於有三高、糖尿病、吸煙或家族病史的人來說，需特別注意。 2. 進行心血管檢查： 包括血壓、血脂、血糖等，頸動脈超聲波和心臟超聲波，以早期發現潛在問題。 3. 生活方式調整： 改善睡眠質量：良好的睡眠有助於復甦嗅覺。

壓力下降：改善情緒迴路，讓代謝功能的重新平衡。

均衡飲食：增加天然香味來源，如葱、薑、蒜、檸檬皮、香菇、香草、香料等，刺激嗅覺，增強食慾。

增加活動：慢走、深呼吸、曬太陽、自然香氣，這些都有助於改善整體健康，放鬆大腦、嗅覺和血管。 張醫生指，嗅覺變差可能是心血管健康的早期警告。重視這一變化，及早檢查，並調整生活方式，能幫助我們更好地守護健康。