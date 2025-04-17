聯合手術電療 減蟹足腫復發

釘耳窿、生暗瘡和剃鬚等日常生活常見的事情，竟可誘發蟹足腫！蟹足腫是異常增生疤痕組織，超出受傷範圍，可大大影響外觀及關節活動能力。近年聯合手術電療的治療方法，可以降低手術切除蟹足腫後的復發風險，讓傷口外觀回復平滑。 臨床腫瘤科專科醫生吳雲英表示，任何程度的皮膚損傷都可以引致蟹足腫，於皮膚受損1至3個月，甚至1年後形成，更可逐漸增大。常見於耳殼、胸口、肩膀、上背和腹部等部位，「增生組織貌似蟹腳，所以稱之為蟹足腫。患者會出現痕癢、疼痛、火燒等感覺，部分更會重複發炎，嚴重者可影響睡眠。」

亞裔人士發生率較高 蟹足腫成因未明，但估計與以下3項有關。 1.傷口愈合機制出現問題：纖維母細胞過度活躍，產生過量骨膠原蛋白和細胞因子，多達正常皮膚的20倍。 2.遺傳因素：有家族史風險較高，惟未發現與特定基因有關。 3.皮膚類型：亞洲裔、非洲裔人士，蟹足腫發生率較高。 傳統治療或有限制 治療蟹足腫之前，醫生會利用評估工具如蟹足腫面積和嚴重程度指數(KASI)、底特律蟹足腫量表(DKS)去量化患處的大小、厚度和症狀。治療後亦可定期評估和比較，以制訂合適治療方案。整形外科專科醫生劉肇基續指，「傳統治療方法包括手術切除、矽膠疤痕貼、壓力治療、冷凍治療、類固醇注射、激光治療等。以上方法雖然都有療效，但亦有其限制。例如手術會產生新傷口，復發率可高達80%至100%；冷凍治療或使患處發生潰瘍、水泡等，護理較困難；重複注射類固醇可能導致皮膚變薄、變色等副作用。」

低劑量電療療程 為減低復發風險，近年在蟹足腫手術切除增生組織之後，會使用放射治療。吳雲英指出，「電療會在術後24小時內開始，原理是干擾和減低纖維母細胞的活動，從而減低蟹足腫的復發率。手術後配合電療，復發率可降至低於10%。」電療療程為3至4天，每天電療一次，每次約10分鐘內完成。治療可使用淺層X光(Superficial X-ray)或電子(electron)進行電療，並會使用度身訂製的鉛片來保護周圍的正常皮膚。「由於電療劑量低，副作用相對輕微。短期副作用如電療部位皮膚發紅，長期則可能皮膚色素改變，變得較深色，可使用美白或防曬產品減低影響。」 七成人滿意外觀 劉肇基回顧2020至2025年採用聯合手術電療的63個蟹足腫個案，疤痕大小由1至28厘米不等，治療後有96%患者對患處的功能性感到滿意或非常滿意，外觀上亦有七成人滿意或非常滿意。至今有兩名患者局部復發，症狀屬於輕微。