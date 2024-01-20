聲音沙啞求醫 確診「下咽癌第四期」！醫揭警號症狀

一名63歲王姓男子，一直覺得聲音沙啞、喉嚨卡卡，甚至快喘不過氣，到醫院看診求助，醫生發現王男講話聲音沙啞，發出急促喘息聲，察覺不太對勁，經內視鏡檢查，發現喉嚨一顆近3公分大的腫瘤幾乎要掩蓋呼吸道，情況危急，進一步診斷為下咽癌第四期！

拒絕手術治療返家 無法呼吸緊急 氣管造口 術 救命 不過王男在聽聞醫生建議後，一時難以接受，拒絕手術治療便自行返家。卻在3天後，因感覺快要無法呼吸，被送至澄清醫院急診室氣管造口術急救才保住一命，切片診斷為下咽癌第四期，目前正在血液腫瘤科做放射治療清除腫瘤，情況穩定。

沙啞症狀發現罹癌 這些情況應特別注意 澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫生林奐宇強調，像是一般感冒的沙啞一周左右就會好，如果沙啞持續兩周以上，應盡快就醫進一步檢查。門診中因沙啞症狀發現罹患癌症的患者不在少數，也曾遇過一名72歲的伯伯聲音沙啞、氣音持續2周以上未好轉，發現疑似左側脖子有凸起腫塊，內視鏡檢查為左聲帶麻痺，進一步診斷為肺部腫瘤轉移到頸部淋巴，至少已經是肺癌第三期。因此，聲音沙啞是罹患肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症的其中一種表現警示，甚至會伴隨吞嚥困難、呼吸不順，需要特別注意。