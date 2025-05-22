職業婦女常嗜睡憂被當薪水小偷 醫示警：恐是渴睡症警號

如長期出現無法抗拒的白天嗜睡、情緒激動時四肢癱軟、或常有入睡幻覺與睡眠癱瘓等徵狀，應提高警覺，及早至神經內科或睡眠醫學門診就診。

年近50歲的李小姐，長年飽受突如其來的嗜睡困擾，常在工作或開會時突然感到極度疲倦，只能仰賴外力與意志勉強維持清醒，因時常擔心被誤會成「薪水小偷」，長期承受巨大的心理壓力，也嚴重影響了工作表現。直到日前往臺北醫學大學部立雙和醫院神經內科官怡君醫生門診就醫，經過夜間多項睡眠檢查(Polysomnography，PSG)及日間多次入睡檢查(Multiple sleep latency test，MSLT)後，確診為第一型渴睡症(Narcolepsy Type 1)，透過規律服藥與調整生活作息，目前病情已逐步穩定並受到良好控制。

渴睡症是罕見神經疾病 常發生「被鬼砸」的睡眠癱瘓

神經內科暨臺北神經醫學中心退化性神經疾病科主任官怡君醫生表示，渴睡症是一種罕見的神經疾病，主要因大腦中維持清醒的「食慾素」分泌不足所致。研究資料顯示，第一型渴睡症的發病高峰多在青春期與20歲出頭，盛行率估計為每十萬人中有25至50人罹患，男女罹患比例相當。而渴睡症第二型略為少見，盛行率約為每十萬人20至34例。

典型症狀包含白天不由自主入睡、肌肉突然無力導致猝倒發生、入睡或醒來時出現幻覺，以及常發生俗稱「被鬼砸」的睡眠癱瘓，另外，患者也因睡眠時間破碎、品質不佳，難獲得深層休息導致精神不濟，常被誤解為懶惰、情緒障礙或心理問題。