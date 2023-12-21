職業治療+樂齡科技 增長者認知能力

香港路德會社會服務處項目統籌主任黃寶表示，「樂齡叻叻GO」計劃為長者提供12節樂齡科技復康服務，個人化的復康運動內容由職業治療師制訂。「我們亦將建立數碼科技復康網上資料庫，讓長者可認識及按自身需要找出相關樂齡科技產品，並提供訓練方案建議。」

個人化調整訓練

目前已有203位長者參加了「樂齡叻叻GO」計劃，他們最少接觸了3種樂齡科技，最多人體驗過反應燈訓練組合。職業治療師劉志豪指出，「反應燈訓練組合可以訓練長者的突發應變能力，之後能夠於生活上應用，例如乘車時突然要捉住扶手的時候等；此外，除放置反應燈於枱面，也可放在家居不同角落，變成大肌肉訓練，提升活動能力和燃燒卡路里。其他如智慧握力器、編程球等，配合了遊戲，除考手力也考反應、專注力和記憶力。」

BMI更健康

參與計劃的長者及年輕復康指導員，大部分都有正面評價，甚至超過九成年輕人將來有意繼續參與長者服務。香港理工大學護理學院亦展開研究，檢視計劃成效，該學院助理教授王鈞正博士指，「研究發現，長者完成12節訓練後身體質量指數(BMI)由24.47分減至23.45分，更接近健康範圍；認知能力比參與計劃前提升9.67%，兩者比對照組均有顯著改善；社交隔離及社交聯繫情況亦有好轉；而抑鬱程度、電子健康知識亦明顯進步。」至於年輕人部分，無論對長者的護理知識、態度、照顧意願都有明顯改善；至今參與研究的年輕人，多達21.7%現積極參與長者護理行業。