聽力障礙恐增加失智風險！專家提「風險因素」：使用耳塞注意

聽力障礙不僅是由於老化而出現的障礙，它與失智症確實有著因果關係。

聽力障礙影響社交與認知 增加失智風險

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰表示，聽力障礙不僅是由於老化而出現的障礙，它與失智症確實有著因果關係。聽力障礙會影響與人的溝通，並削減大腦的認知功能。在2017年的阿茲海默症協會國際會議中，醫學期刊《Lancet》的國際委員會宣布，失智症患者中有35%是由於可預防的疾病如糖尿病、高血壓、過重和聽力障礙所引起，其中由於聽力障礙引起的佔9%。

聽力障礙的人因為聽力下降，難以在嘈雜的環境中分辨資訊，會導致認知功能下降。耳朵聽力下降會使人與他人的溝通變得困難，進而影響患者的社交意願。長時間待在家中，大腦接收到的刺激減少，容易導致腦組織萎縮和抑鬱，進而增加失智的可能性，故維護好的聽力，有助於預防失智症。