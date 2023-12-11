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健康
2023-12-11 18:30:05

聽力障礙恐增加失智風險！專家提「風險因素」：使用耳塞注意

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聽力障礙

聽力障礙不僅是由於老化而出現的障礙，它與失智症確實有著因果關係。

好的聽力，有助於預防失智症？認知障礙風險竟與聽力損失密切相關？家有老年族群若出現失智、聽力障礙相關症狀，一定要多加注意。

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聽力障礙影響社交與認知 增加失智風險

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰表示，聽力障礙不僅是由於老化而出現的障礙，它與失智症確實有著因果關係。聽力障礙會影響與人的溝通，並削減大腦的認知功能。在2017年的阿茲海默症協會國際會議中，醫學期刊《Lancet》的國際委員會宣布，失智症患者中有35%是由於可預防的疾病如糖尿病、高血壓、過重和聽力障礙所引起，其中由於聽力障礙引起的佔9%

聽力障礙的人因為聽力下降，難以在嘈雜的環境中分辨資訊，會導致認知功能下降。耳朵聽力下降會使人與他人的溝通變得困難，進而影響患者的社交意願。長時間待在家中，大腦接收到的刺激減少，容易導致腦組織萎縮和抑鬱，進而增加失智的可能性，故維護好的聽力，有助於預防失智症。

認知障礙

聽力下降會使人與他人的溝通變得困難，進而影響患者的社交意願。長時間待在家中，大腦接收到的刺激減少，容易導致腦組織萎縮和抑鬱，進而增加失智的可能性。

長者聽力障礙 建議治療改善聽力、刺激大腦

噪音暴露、藥物、吸煙、反覆性中耳炎、外耳炎或狹窄或耳垢栓塞、高血壓、高血脂、糖尿病皆是可能導致老年人聽力損失的因素。而日常生活中，避免噪音、吸煙、耳部受傷，使用耳塞、不用棉花棒清潔耳朵，定期檢查聽力、控制高血壓，血糖，血脂，並確實治療中耳炎，以上皆能保護並維持良好聽力。

楊宗翰提醒，若老年人已經出現了某些程度的聽力損失，建議使用助聽器等輔具，幫助改善聽力，減少與聽力損失相關的認知衰退，此外，特定的聽力訓練、維持社交互動及健康的生活飲食，都能刺激大腦、減少失智症的風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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