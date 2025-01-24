聽障與腦退化互相影響，形成惡性循環！應盡早求醫 越貴越好？ 聽力專家教你揀合適的助聽器

不少長者都有撞聾及耳鳴等毛病，因而影響與人溝通，逐步發展成隱閉長者，甚至加劇為腦退化。耳鼻喉專科醫生宋家強建議，當察覺長輩開始有聽力下降跡象時，應盡快帶長輩到專科求醫以進行準確的診斷及治療，如果診斷結果為不可逆轉的聽障，則需根據聽障的程度判斷是否需要尋求專家驗配助聽器。

聽障與腦退化互相影響，形成惡性循環！

患有聽障已影響溝通及社交；試想像，同時患有腦退化及聽障的長者生活上有多大的困擾？宋醫生指出「近十年醫學界研究發現聽障與腦退化關係密切，腦退化患者由於理解力下降，聆聽時會產生很大壓力，加劇聽覺衰退。同時，聽障亦會削弱長者與人交流的能力和動機，從而令腦退化的症狀變得更嚴重，形成惡性循環。」盡早讓聽障長者配戴助聽器，幫助他們補償聽力，可以有助刺激腦神經，減慢腦退化及聽障程度。

聽障影響長者社交及情緒，照顧者應理解及鼓勵

隨著年齡增長，長者既要面對聽力衰退的困擾，更受到腦退化的威脅，不少患有聽障的長者平日與家人交流受阻，都會感到很無奈。很多時都因為怕造成誤會及麻煩，逃避社交及溝通，產生被孤立的情緒。宋醫生希望「家人及照顧者應給與聽障長者多點鼓勵，陪伴他們以積極心態面對聽力障礙。」

聽障及早準確診斷 或可大大提升痊癒率

宋醫生指出，聽障的成因眾多，如一邊耳朵突然失聰或出現耳鳴，應盡快求醫檢查。若是疾病引致的外耳/中耳炎症或痛楚，或需接受高劑量類固醇療程；如果是因內耳感覺細胞（毛細胞）退化引致的聽力障礙，建議因應程度驗配合適的助聽器。但如聽力下降嚴重，助聽器的效果亦不顯著，或需到公立醫院進行專科評估，判斷是否要進行人工耳蝸手術。