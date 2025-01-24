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健康
2025-01-24 07:30:00
日報

聽障與腦退化互相影響，形成惡性循環！應盡早求醫 越貴越好？ 聽力專家教你揀合適的助聽器

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不少長者都有撞聾及耳鳴等毛病，因而影響與人溝通，逐步發展成隱閉長者，甚至加劇為腦退化。耳鼻喉專科醫生宋家強建議，當察覺長輩開始有聽力下降跡象時，應盡快帶長輩到專科求醫以進行準確的診斷及治療，如果診斷結果為不可逆轉的聽障，則需根據聽障的程度判斷是否需要尋求專家驗配助聽器。

宋家強醫生建議，當長者的聽障程度影響日常口語溝通時，應盡早考慮進行聽力診斷和驗配助聽器。

聽障與腦退化互相影響，形成惡性循環！

患有聽障已影響溝通及社交；試想像，同時患有腦退化及聽障的長者生活上有多大的困擾宋醫生指出「近十年醫學界研究發現聽障與腦退化關係密切，腦退化患者由於理解力下降，聆聽時會產生很大壓力，加劇聽覺衰退。同時，聽障亦會削弱長者與人交流的能力和動機，從而令腦退化的症狀變得更嚴重，形成惡性循環。」盡早讓聽障長者配戴助聽器，幫助他們補償聽力，可以有助刺激腦神經，減慢腦退化及聽障程度。

聽障影響長者社交及情緒，照顧者應理解及鼓勵

隨著年齡增長，長者既要面對聽力衰退的困擾，更受到腦退化的威脅，不少患有聽障的長者平日與家人交流受阻，都會感到很無奈。很多時都因為怕造成誤會及麻煩，逃避社交及溝通，產生被孤立的情緒。宋醫生希望「家人及照顧者應給與聽障長者多點鼓勵，陪伴他們以積極心態面對聽力障礙。」

聽障及早準確診斷 或可大大提升痊癒率

宋醫生指出，聽障的成因眾多，如一邊耳朵突然失聰或出現耳鳴，應盡快求醫檢查。若是疾病引致的外耳/中耳炎症或痛楚，或需接受高劑量類固醇療程；如果是因內耳感覺細胞（毛細胞）退化引致的聽力障礙，建議因應程度驗配合適的助聽器。但如聽力下降嚴重，助聽器的效果亦不顯著，或需到公立醫院進行專科評估，判斷是否要進行人工耳蝸手術。

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峰力香港資深聽力學家甘炳基建議選購助聽器應先考慮生活需要和聽障程度，最後才考慮價錢。

選購助聽器四大考慮要素

峰力香港資深聽力學家甘炳基建議有聽力問題的人應先求醫，由醫生診斷是否需要配戴助聽器。至於選擇助聽器一般有四大考慮因素

  1. 個人需要：如已退休或住院舍人士，不需太貴的助聽器；但仍在工作或經常與人溝通者便需要多功能的助聽器，至於嬰兒及兒童則需戴掛耳式助聽器。
  2. 聽障程度：因應用家的聽障程度驗配合適的助聽器，否則有機會配錯，反會影響聽力。
  3. 功能及科技：同樣外貌的助聽器，所用的科技亦有不同，應先了解助聽器的輸出功率、增益程度、失真、頻率通道多少、是否全自動，以及其他功能如藍牙、接電話及聽音樂等，再按用家需要選擇。
  4. 心理影響：聽障者大多不能接受配戴助聽器，應尋求專業人士輔導。

 

選購助聽器時要先了解有何功能，並選擇能提供在家試用的聽力中心。

炳基指選擇助聽器應優先考慮個人需要和聽力程度，最後才考慮價錢，最貴的不一定最合用，最便宜的亦未必滿足個人需要，選擇合適的便已足夠。另外，不要貪便宜網購助聽器，除了產品有可能是假/水貨，未必有保養，就算產品有問題亦不能退換。網購亦不會提供免費調校及跟進服務，或是服務需逐次收費。網購選購助聽器時，大多缺乏試用服務。建議選擇提供在家試用的公司，若在試用期間發現不合適，應能全額退款，以確保消費者權益。如資金充裕或個人工作及日常生活有較高需要，可選購採用內置AI晶片的人工智能助聽器，其性能遠超現有技術達53倍，能實時演算分析，可提高嘈雜環境中的語音清晰度，在不同聲音環境無縫過度，讓使用者隨時隨地能夠聽得清楚；並設有藍牙，可直連智能手機。

（醫療資訊）

如資金充裕或個人工作及日常生活有較高需要，可選購採用內置AI晶片的人工智能助聽器。

宜選擇提供免費調校及跟進服務，以及可在家試用的公司購買助聽器。

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