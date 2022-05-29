肌力訓練｜5個深蹲常見錯誤 小心腰膝受傷

深蹲是十分實用的下肢肌力訓練動作，而且有不同的版本，以切合不同人士的身體條件和需要。但要留意以下常見錯誤，或會令你的訓練裹足不前，長遠也會有受傷風險。
1. 腳尖向外指但髖關節沒跟進
我們常聽見做深蹲時腳尖微微向外指，不過部分人可能髖關節並沒有跟隨往外扭一點，膝蓋仍然向前方地蹲下，這長遠會引致膝蓋疼痛。因此深蹲時必須保持膝蓋的運動方向與腳尖方向一致。
2. 沒有固定軀幹
做深蹲時，應將胸部至盤骨視為一個整體，保持固定地上落。如果撐起時屁股先抬起才到胸口抬起的話，就會讓下背承受很大壓力，隨時拉傷肌肉，甚至弄傷腰椎，尤其是在做槓鈴深蹲的時候。
3. 沒有收緊背闊肌
當深蹲時沒有收緊背闊肌，上身便容易有寒背的姿勢，尤其胸椎部分，這會使整個動作的效率下降，即減低了可以舉起的重量。
4. 缺乏單腿訓練
不少人雙腳的力量並不平均，而於深蹲時，會較偏重一側的腿來站直身體，長遠會令強弱更懸殊，容易造成受傷。因此腿部訓練應加入單腿動作，如弓箭步、保加利亞深蹲等，讓雙腳平均發展。
5. 沒有收緊臀部
每個人的身體狀況不同，無論是平時姿勢問題、本身雙腳長度不一，或會令站立時盤骨有些扭動，如維持這扭動做深蹲，會令其中一邊的膝蓋壓力大增，長遠有受傷風險。這時我們可以在每一次蹲下時，先收緊臀部肌肉，盤骨便會自然對正前方，避免這受傷風險。