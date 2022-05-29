肌力訓練｜5個深蹲常見錯誤 小心腰膝受傷

深蹲是十分實用的下肢肌力訓練動作，而且有不同的版本，以切合不同人士的身體條件和需要。但要留意以下常見錯誤，或會令你的訓練裹足不前，長遠也會有受傷風險。

1. 腳尖向外指但髖關節沒跟進

我們常聽見做深蹲時腳尖微微向外指，不過部分人可能髖關節並沒有跟隨往外扭一點，膝蓋仍然向前方地蹲下，這長遠會引致膝蓋疼痛。因此深蹲時必須保持膝蓋的運動方向與腳尖方向一致。