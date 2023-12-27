肌少症走路需攙扶 醫授「椅子瑜伽」幫忙改善

72歲的陳奶奶平時身體硬朗，每天早上都會走路到附近市場買菜，下午也會到公園散步，但日前卻因為肺部感染，住院治療近兩個月。出院後，陳奶奶發現自己的體力明顯變差，不僅需要助行器輔助行走，更是每走幾步就需要停下休息。

肌少症有跡可循 常見這些症狀 肌少症即是一種伴隨老化所引起的肌肉量減少與肌力下降的疾病，可分為沒有特定因素影響，僅因自然老化所造成的原發性肌少症，以及因疾病、營養缺乏影響所導致的繼發性肌少症。台北慈濟醫院復健科簡詠均醫生表示，肌少症的症狀雖不明顯，但仍有徵兆可循，包括行走速度減慢、腿部無力而需要扶手或助行器協助、反覆跌倒等。這些情況容易造成長者自理能力下降，若自覺影響生活質素，建議尋求專業醫生診斷。

台北慈濟醫院復健科簡詠均醫生

診斷肌少症 從 3 面向評估 臨床針對肌少症的診斷可從3個面向進行評估，分別是肌肉質量、肌肉力量與體能表現。根據2019年亞洲肌少症工作小組的會議共識，男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分；男性握力小於28公斤、女性小於18公斤；或5次起立坐下測試大於12秒，其中一項低於標準則可能為肌少症，建議轉介做進一步的評估。若握力和肌肉質量都低於標準，即為肌少症，而只要握力、肌肉質量和體能表現三者皆未達標且排除癌症、糖尿病等同樣會導致體重下降的危險疾病後，即診斷為嚴重肌少症。