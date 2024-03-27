肌少症｜研究發現肌肉少，死亡風險攀升！　趁早養肌力2策略

肌肉量最低的25%老人，相較於其他老人會增加1倍的死亡風險。

國家衛生研究院群體健康科學研究所的研究團隊發現，「肌肉量」(skeletal muscle mass)才是影響老人死亡風險的重要關鍵之一。研究分組的結果顯示，肌肉量最低的25%老人，相較於其他老人會增加1倍的死亡風險。

不想老後成為「肌少症」的一員，年輕中壯族群有必要及早為自己「長」肌肉作好打算。提早調整飲食，改變「少動」的生活型態，即使必須長期坐在電腦前工作，也應適度間歇性起身活動，最好養成每天規律運動30分鐘的習慣。