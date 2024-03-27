肌少症｜研究發現肌肉少，死亡風險攀升！　趁早養肌力2策略

國家衛生研究院群體健康科學研究所的研究團隊發現，「肌肉量」(skeletal muscle mass)才是影響老人死亡風險的重要關鍵之一。研究分組的結果顯示，肌肉量最低的25%老人，相較於其他老人會增加1倍的死亡風險。
不想老後成為「肌少症」的一員，年輕中壯族群有必要及早為自己「長」肌肉作好打算。提早調整飲食，改變「少動」的生活型態，即使必須長期坐在電腦前工作，也應適度間歇性起身活動，最好養成每天規律運動30分鐘的習慣。
策略1：補充優質蛋白質
努力養肌，不是光靠吃就能辦到，吃了些甚麼？甚麼時機點吃？還有是否搭配適合的運動，都是會影響能不能長出肌肉的關鍵。
平日飲食著重均衡，除了選擇優質蛋白質，還要適度補充鈣質與維他命D，以防止骨質疏鬆。婦產科醫生林冠宏建議，在運動前補充少許醣類，讓肌肉有足夠運用的能量，在運動過程中及運動後，補充適量水分與肌肉修補所需的營養素，尤其是補充高蛋白質食物或更容易吸收的胺基酸營養補充品，都有助於肌肉迅速恢復與放鬆。
策略2：多肌力訓練及伸展運動
運動的選擇，林冠宏強調，應以可訓練肌肉力氣、增加肌肉量的肌力訓練與維持平衡的伸展運動為主，像是打太極拳；老人家更應在安全的前提下，伸手、抓握、擴胸，抬腿、舉高、撐久，待肌肉有力之後，再配合快步走的訓練，幫助增加肌肉量。運動必須有長續性，增長肌肉並非一蹴可及，而是在打一場長期抗老防病的戰爭，越早設法掙足本錢，才能讓自己老了之後活得更健康。
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