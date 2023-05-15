肌肉痠痛成因？ 如何預防及紓緩？

運動後、姿勢不良或久坐都可能導致肌肉痠痛，但除了以上原因，感冒發燒及拉傷肌肉都可能導致肌肉痠痛。 一般人如果平日沒有運動習慣，突然做大量的運動後，就有機會出現肌肉痠痛；就算是有運動習慣的人士，間中亦可能出現肌肉痠痛的情況。

過量運動 如進行過量運動，有機會拉傷肌肉。適量的運動可以幫助生成新的肌肉組織，惟一旦運動強度過高，或做運動時不小心用了錯誤的姿勢，都有機會令肌肉纖維被拉傷，導致肌肉或筋膜等組織發炎或腫脹。

感冒 除運動外，感冒亦會導致肌肉痛或出現周身骨痛的情況。由於感冒是由病毒引起，感染的過程中，白血球會產生一種化學物質，增加肌肉中的前列腺素，刺激身體的痛感，因此會出現肌肉痠痛。

維持 5 至 7 日 運動導致的肌肉痠痛一般會維持5至7日，而最劇烈的時間為運動後的2至3日，為正常現象，有專家指出，運動後進行冰敷可減少肌肉發炎的機會，而運動3日後則可輕輕按摩肌肉，減輕痠痛感。