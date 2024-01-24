肌肉訓練要適度！研究：訓練超過「這時間」死亡風險增

過度肌肉訓練超過130至140分鐘可能會增加死亡風險，特別是心血管疾病和癌症的風險。

運動有益身體健康，研究指出，運動不只可以減少罹癌風險，也可以降低癌症死亡、復發的機會。現在許多人為了健康、體態著想，會前往健身房強健自己的肌肉，然而肌肉訓練若是太過，其實很有可能會對健康產生負面影響。

肌肉訓練可降死亡風險 但過度有「這些」負面影響

運動包含有氧運動、肌肉訓練等，其中有研究指出，肌肉訓練可以讓已罹癌者的癌症死亡風險下降。降低胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook上發文表示，英國有一項針對8萬名30歲以上人士進行的調查顯示，每周進行2次以上肌肉訓練的人全因死亡風險下降了23%，因癌症死亡的風險降低了31%。

另外，根據另一項以有過罹癌經驗的人為對象進行的問卷調查顯示，每周進行1次以上肌肉訓練的人群與不參加訓練的人群相比，生存周期更長，癌症在內的全因死亡風險下降了33%。

黃軒醫生表示，這項研究進一步支持世界衛生組織的建議，即每周進行2次重量訓練和適度的有氧運動。然而，另一項研究指出，過度肌肉訓練超過130至140分鐘可能會增加死亡風險，特別是心血管疾病和癌症的風險。