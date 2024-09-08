肚子悶痛一檢查巨大腫瘤阻塞腸道 竟是免疫疾病造成

一名40歲壯男，近兩年上腹持續悶痛，藥物治療未見好轉，因為腹痛合併噁心嘔吐就醫，檢查發現腹腔有顆5公分大腫瘤造成腸道阻塞，治療過程出現全身性發炎反應，進一步檢查確定罹患俗稱「假性腫瘤」的免疫系統疾病igG4症候群合併布納氏腺瘤。

肚子悶痛多年 原以為是腫瘤

臺中醫院肝膽腸胃科醫生吳明駿指出，患者自訴2年前就開始出現肚子悶痛的感覺，不舒服就就近到附近診所就醫拿藥，但症狀不見好轉，因為噁心嘔吐就醫，檢查時發現除胰臟發炎指數偏高，超音波發現十二指腸腸壁異常增厚，胃鏡檢查更驚覺十二指腸前端有1顆至少5公分大的腫瘤，嚴重懷疑是惡性腫瘤。

由於斷層掃描顯示腫瘤造成十二指腸嚴重狹窄導致腸阻塞，經與家屬討論後，決定進行十二指腸切除手術，並進一步進行活組織化驗；檢查結果並未發現癌細胞，反而發現患者出現布納氏腺瘤Brunner's gland adenoma BGA」合併一種全身性發炎纖維化、俗稱「假性腫瘤」的免疫系統疾病igG4症候群。