肚子悶痛一檢查巨大腫瘤阻塞腸道 竟是免疫疾病造成

一名40歲壯男，近兩年上腹持續悶痛，藥物治療未見好轉，因為腹痛合併噁心嘔吐就醫，檢查發現腹腔有顆5公分大腫瘤造成腸道阻塞，治療過程出現全身性發炎反應，進一步檢查確定罹患俗稱「假性腫瘤」的免疫系統疾病igG4症候群合併布納氏腺瘤。
肚子悶痛多年 原以為是腫瘤
臺中醫院肝膽腸胃科醫生吳明駿指出，患者自訴2年前就開始出現肚子悶痛的感覺，不舒服就就近到附近診所就醫拿藥，但症狀不見好轉，因為噁心嘔吐就醫，檢查時發現除胰臟發炎指數偏高，超音波發現十二指腸腸壁異常增厚，胃鏡檢查更驚覺十二指腸前端有1顆至少5公分大的腫瘤，嚴重懷疑是惡性腫瘤。
由於斷層掃描顯示腫瘤造成十二指腸嚴重狹窄導致腸阻塞，經與家屬討論後，決定進行十二指腸切除手術，並進一步進行活組織化驗；檢查結果並未發現癌細胞，反而發現患者出現布納氏腺瘤Brunner's gland adenoma BGA」合併一種全身性發炎纖維化、俗稱「假性腫瘤」的免疫系統疾病igG4症候群。
IgG4相關疾病 為免疫失調造成
吳明駿醫生說明，IgG4相關疾病是一種免疫失調造成的全身性發炎反應，從頭到腳都可能受影響，好發在唾腺、淚腺、淋巴、或胰臟，腸道IgG4相關疾病很罕見，主要以腹痛、腹瀉、或黃疸等腸胃道症狀為主，因為與腸胃道疾病症狀相類似而容易被忽略，直到出現腸道嚴重阻塞或巨大纖維性腫瘤時才會被發現；治療包括類固醇、免疫抑制劑及B細胞清除療法(B-cell depletion therapy)。
患有布納氏腺瘤 是因胃部感染所致
至於同時出現的布納氏腺瘤是十二指腸黏膜下腺體，主要功能是分泌鹼性黏液來中和胃酸，並產生消化酵素幫助蛋白質的吸收，發生布納氏腺瘤可能與胃酸過多或幽門螺旋菌感染有關。
吳明駿醫生提醒，不要輕忽身體的警號，早期發現並診治，及早找病因，避免不必要的治療也減少遺憾。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】