肚子的「叛逆期」：腸易激綜合症該如何對症下藥？

現代人的飲食方式變得愈來愈便利，然而，這種生活方式對腸易激綜合症患者而言卻潛藏著健康風險。腸易激綜合症患者的腸道對飲食變化和刺激性成分極為敏感，外送與即食食品中的高油、高鹽、高糖成分往往會加重腸道不適，如腹痛、腹脹等症狀。除此之外，長期不規律的進食時間和快速進食，加上工作壓力大等，也會對腸道造成壓力，使得症狀更加複雜。一位年輕設計師小雯(化名)，因反覆腹痛、腹脹及排便習慣改變而到腸胃科求診，她主訴：「每次出門前就想上廁所，上網查症狀，好怕會是腸癌！」經醫生診斷，發現小雯的症狀符合腸易激綜合症的典型表現，再進一步安排檢查、排除器質性疾病後，確診為腸易激綜合症。

如何診斷腸易激綜合症？ 內科/胃腸肝膽專科診所院長高愛文指出，腸易激綜合症主要症狀包括腹痛伴隨排便型態及次數的改變，像是會出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替，排便次數增加或減少，排便不乾淨或腹脹等。此症狀好發於20歲至50歲左右，若50歲之後才出現症狀，須特別留意是否有其他器官病變的可能性。 腸易激綜合症病因不明，但通常與腸腦軸溝通異常、腸道菌叢失衡，以及壓力、飲食等綜合因素有關。高愛文醫生說明，腸易激綜合症的診斷需符合下列條件：肚子痛並伴隨排便習慣改變、如排便次數改變、排便狀態改變等，且症狀持續超過6個月、最近3個月平均每周至少發生一次。