肚痛原來大腸癌第四期 邊啲人最高危？

一名80歲阿公，因肚子不舒服求醫，醫生建議到大醫院做大腸鏡檢查，但疫情期間不願意到院檢查，直到1年後出現吃不下、下肢水腫才檢查出大腸有顆4至5公分的腫瘤，且癌細胞已肝轉移，確診為大腸癌第四期。

大腸直腸癌台灣發生率第一：早期發現早期治療

基隆長庚醫院大腸直腸外科主治醫生游彥麟指出，大腸癌為台灣癌症發生率之首，根據2020年台灣癌症登記資料統計，發生率為每十萬人口約40至41人，而死亡率為每十萬人口約12至13人，五年存活率不分期別約56%至57%。

「若有腸胃不適症狀，切勿掉以輕心，及早求助專科醫生」。游彥麟醫生診間觀察發現，大多數「有症狀」的大腸癌病患確診時已多是三期以上，而第四期佔整體大腸癌的20%，大幅增加治療困難度。其實「腸道如同水管，一旦腫瘤阻塞或腸道出血，就容易吃不下、排便不順，甚至深暗色血便」，長期下來也會營養不良、慢性貧血、甚至影響免疫功能，建議早期發現、早期治療。