肚痛、大便有血、腹瀉、缺鐵性貧血 4個徵狀幫年輕人及早察覺大腸癌

大腸癌是常見癌症之一，而且有年輕化趨勢，但由於徵狀容易與其他病患混淆，難以較早階段發現。有研究就發現，50歲以下人士可以留意四種徵狀，包括腹痛、大便有血、腹瀉及缺鐵性貧血，若有一種甚至多種症狀，患大腸癌的機會即增加1倍至6.5倍不等。

風險增6.5倍

華盛頓大學與一間癌症中心的研究人員，分析了逾五千名年輕大腸癌患者的醫療保險數據，發現50歲以下患者在確診前3個月至兩年曾出現腹痛、大便有血、腹瀉及缺鐵性貧血。若有其中一個症狀，患大腸癌風險較沒有徵狀的人高1倍，若有兩個及三個或以上，則風險上升3.5倍及6.5倍。有關研究已刊載在《Journal of the National Cancer》。