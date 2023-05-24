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健康
2023-05-24 11:30:02

肚痛、大便有血、腹瀉、缺鐵性貧血 4個徵狀幫年輕人及早察覺大腸癌

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大腸癌

大腸癌是常見癌症之一，而且有年輕化趨勢，但由於徵狀容易與其他病患混淆，難以較早階段發現。有研究就發現，50歲以下人士可以留意四種徵狀，包括腹痛、大便有血、腹瀉及缺鐵性貧血，若有一種甚至多種症狀，患大腸癌的機會即增加1倍至6.5倍不等。

 

風險增6.5倍

華盛頓大學與一間癌症中心的研究人員，分析了逾五千名年輕大腸癌患者的醫療保險數據，發現50歲以下患者在確診前3個月至兩年曾出現腹痛、大便有血、腹瀉及缺鐵性貧血。若有其中一個症狀，患大腸癌風險較沒有徵狀的人高1倍，若有兩個及三個或以上，則風險上升3.5倍及6.5倍。有關研究已刊載在《Journal of the National Cancer》。

腹痛

腹痛、大便有血、腹瀉或是年輕大腸癌患者的徵狀。

症狀或與息肉腫瘤有關

研究人員表示，持續出現這些症狀，可能與腸道息肉及腫瘤有關，而排便習慣改變及無故消瘦亦是大腸癌症狀之一，尤其是醫學界仍未能理解為何年輕大腸癌個案愈來愈多，故大家絕不能掉以輕心，如屬高危族群更應提早開展大腸癌篩查。

紅血球

持續出現缺鐵性貧血等症狀，可能與腸道息肉及腫瘤有關。

大腸癌篩查助早發現

根據美國的統計數字，55歲以下年輕大腸癌個案的比率由11%倍增至20%，家族病史、患有腸炎或家族腸道息肉、肥胖、吸煙及酗酒等都會增加患病風險，而維持健康的生活模式及按建議進行大腸癌篩查，有助盡早發現病患，增加治愈的機會。

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