肛瘻新手術 避免大便失禁

肛瘻是非常普遍的肛周疾病，成因是肛門括約肌附近的肛腺有細菌入侵並出現閉塞，形成膿包。當膿包移至肛門附近及變大時，便可能穿出皮膚，形成一條連接肛門內部與肛門附近表皮的管道。炎症性腸病如克隆氏症患者及肛門癌患者，均可能形成肛瘻。老兆雄補充，「瘻管不只出現於肛門附近，如部分腸炎患者的大腸會與膀胱或陰道連接並出現管道。」

肛門附近腫脹疼痛，不少人或以為是痔瘡作怪，但原來有可能是肛門瘻管(肛瘻)所致，大多需靠手術處理。外科專科醫生老兆雄表示，「結構複雜的肛瘻未必能以單次手術解決，術後亦可能復發，猶幸近年有新型手術處理此類肛瘻，讓患者不再頻受肛瘻困擾。」

外溢排泄物

雖然肛瘻普遍，但坊間對此病認識不深，不少患者經常與痔瘡混淆，以致未能在發病初期獲得診斷，老兆雄指，「十名自以為患痔瘡的患者當中，其實有一至兩名是患上肛瘻。」痔瘡成因包括便秘、大便乾硬及排便方式異常，如過分用力，內痔患者的糞便多伴有鮮血，而外痔患者會肛門腫痛。至於肛瘻則與大便習慣沒有直接關係，一般由細菌感染引起，患者肛門外會有腫痛感，症狀時好時壞，而由於有外口連接肛門內部，患者的內褲或會沾有血液、膿液及排泄物，按壓外口時甚至會有糞便溢出。

LIFT不剖開括約肌

肛瘻可分為簡單及複雜兩類，前者只有一個外口，而後者則有多個外口，結構較複雜。老兆雄解釋，「位於肛門口附近且結構簡單的肛瘻有機會自然愈合，但大部分均須以手術處理。」簡單肛瘻會以瘻管剖開術直接剖開瘻管，讓傷口慢慢愈合；而複雜肛瘻傳統上會使用掛線方法，將橡筋放入瘻管後拉緊，引流膿液等污穢物，再剖開瘻管使其愈合，但較影響括約肌功能，引致失禁等問題。近年的新手術——括約肌間瘻管結紮術(LIFT)，能保留或盡量不剖開括約肌，過程是在內外兩層括約肌之間找出瘻管，將其結紮及切除，令糞便及細菌不再進入瘻管，逐漸愈合，比掛線手術的傷口更小、痛楚更輕，復原時間也更快。

處理不善或復發

部分複雜肛瘻患者於接受手術後或會復發，即原位再次形成肛瘻，或肛周其他位置形成新的肛瘻。老兆雄續指，「由於結構複雜，一次手術未必能徹底清除瘻管內的感染，加上護理傷口欠佳，均會令感染再現，引致復發。」針對術後復發，患者可選擇再接受括約肌間瘻管結紮術，因為首次手術後，外口已移近肛門，手術過程將更為簡單，康復速度亦會更快。